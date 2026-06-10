Buscan a Presunto Complice de Homicidio en Sector Arboleda en San Pedro, Nuevo León

La Fiscalía de Nuevo León intensificó las labores para localizar al segundo involucrado en el homicidio de un joven en el municipio de San Pedro; el primero enfrenta cargos por robo en Durango

Video de cámara de seguridad de homicidio en ArboledaFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Autoridades de Nuevo León buscan al segundo implicado en el asesinato de un joven en San Pedro. El primer sospechoso enfrenta cargos en Durango.

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