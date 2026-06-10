Buscan a Presunto Complice de Homicidio en Sector Arboleda en San Pedro, Nuevo León

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la búsqueda del segundo sospechoso involucrado en el homicidio ocurrido en el sector Arboleda, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, donde murió a balazos un joven que viajaba en una camioneta blindada.

De acuerdo con las indagatorias, los agresores utilizaron un vehículo de color blanco para perpetrar el ataque registrado el 13 de de abril de 2026. Cabe recordar que, tras el avance de las investigaciones, uno de los implicados ya fue detenido en el estado de Durango, donde enfrenta un proceso legal por el delito de robo con violencia.

Intensifican búsqueda de segundo homicida en San Pedro

El pasado miércoles 3 de junio, el vicefiscal de control y desarrollo de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Alejandro Carlín informó que el primer sospechoso detenido continuará su proceso legal en dicha entidad, mientras las autoridades de Nuevo León intensifican las labores para localizar al segundo involucrado en el homicidio.

Mientras su proceso se mantenga allá, las autoridades de Nuevo León tendrán que esperar para poder traerlo a este estado a enfrentar el delito que se le imputa de homicidio calificado en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Se sigue la investigación, estamos tratando de dar con los partícipes materiales, así como el intelectual (...) y el traslado del responsable en su caso, sería una vez que se resuelva la situación jurídica de aquel Estado

Explicó el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, sobre el avance en el caso del homicidio del joven originario de Sinaloa, quien fue ejecutado a balazos cuando se encontraba a bordo de una camioneta blindada en el sector de Arboleda, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.

Con información de Ángel Giner | N+

SHH