Presunto Homicida de San Pedro se Quedará en Durango para Enfrentar Delito de Robo con Violencia

El presunto autor material del crimen registrado en el sector Arboleda, en el municipio de San Pedro Garza García, tendrá que enfrentar primero un proceso penal en el estado de Durango, antes de ser traído a Nuevo León.

Este miércoles 3 de junio, el vicefiscal de control y desarrollo de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, Alejandro Carlín, explicó que el joven de 18 años de edad fue detenido en el estado de Durango desde el pasado 19 de mayo por el delito de robo con violencia.

Mientras su proceso se mantenga allá, las autoridades de Nuevo León tendrán que esperar para poder traerlo a este estado a enfrentar el delito que se le imputa de homicidio calificado, cometido el pasado 13 de de abril en el municipio de San Pedro Garza García.

Allá fue detenido en un delito in flagrancia, ese fue el motivo por el cual lleva Durango la primicia para mantenerlo detenido, sin embargo, si en aquel estado lo juzgan y concluye su penalidad puede venir a este estado para cumplir la sanción que se le imponga por este delito, que podría decirse es más grave por ser un homicidio calificado

¿Cómo ocurrió el homicidio en el sector de Arboleda?

El pasado 13 de abril, un hombre originario de Sinaloa fue asesinado de varios balazos cuando se encontraba a bordo de una camioneta blindada en el sector de Arboleda, en el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León. El hecho generó un a movilización de autoridades de seguridad en la zona.

Al avanzar la investigación se identificó al presunto agresor como Carlos "N" o Eugenio "N", gracias a cámaras de seguridad y otra información. Poco más de un mes después se notificó que fue detenido en el estado de Durango por el delito de robo con violencia.

Con información de Luis Beza | N+

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