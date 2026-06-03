Presunto Homicida de San Pedro se Quedará en Durango para Enfrentar Delito de Robo con Violencia

La Fiscalía de Nuevo León informó que el joven señalado por homicidio en el sector Arboleda, podría ser trasladado al terminar su proceso legal por robo con violencia en Durango

Acordonan sector Arboleda en San Pedro por homicidio de hombreFoto: N+

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Detenido en Durango por robo, el presunto homicida del sector Arboleda en San Pedro deberá enfrentar primero la justicia en ese estado.

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