Roban Notaría Pública en Fracc. Jardines de Capellanía en Cadereyta, Nuevo León

Autoridades investigan el robo de una notaría pública ubicada en el fraccionamiento Jardines de Capellanía, en Cadereyta

Robo a notaría públicaFoto: Genaro Licea

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Robo en notaría de Cadereyta: autoridades investigan tras hallazgo de puerta rota y desorden. ¿Qué se llevaron los ladrones?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+