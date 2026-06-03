Roban Notaría Pública en Fracc. Jardines de Capellanía en Cadereyta, Nuevo León

Se registró el robo de una notaría pública ubicada en el Boulevard José Miguel González y la calle Mérida, en el fraccionamiento Jardines de Capellanía, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, que generó la movilización de policías.

El reporte de daños y robo a la notaría pública fue reportado durante la mañana del miércoles 3 de junio, en el domicilio ubicado con el número 134. Fueron los empleados quienes al ingresar al inmueble se percataron que una de las puertas de vidrio estaba rota por una piedra.

Al ver la situación, dieron aviso a las autoridades de seguridad, generando la movilización inmediata de los elementos policiacos hasta la notaría en el fraccionamiento Jardines de Capellanía, en Cadereyta Jiménez, para comenzar con las investigaciones sobre el robo registrado.

Investigan robo a notaría pública en Cadereyta Jiménez

Las autoridades de seguridad arribaron a la notaría pública después de recibir el reporte de robo. Al llegar, confirmaron que una de las puertas de cristal fue rota con una piedra, aparentemente para que él o los ladrones lograran ingresar al inmueble y culminar el atraco. Además, al interior todo se encontraba en desorden.

Hasta el momento, se desconoce la cantidad del robo. Las autoridades de seguridad continúan recabando evidencias, testimonios e investigando cómo ocurrió el atraco, así como la cantidad de dinero y artículos sustraídos. Revisarán si en la zona hay cámaras de vigilancia que ayuden con las indagatorias del caso y se espera que en las próximas horas compartan más detalles sobre este hecho delictivo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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