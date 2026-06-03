Motociclista Huye de Autoridades y es Capturado Tras Persecución en Monterrey

Elementos de Fuerza Civil lograron la detención de un sospechoso luego de una persecución que se registró en la zona norte de Monterrey. El operativo movilizó a las corporaciones estatales tras detectar a un hombre que presuntamente circulaba en una motocicleta y que intentó evadir a las autoridades cuando le marcaron el alto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Detienen a Balazos a Presunto Delincuente en Colonia La Amistad en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando observaron al hombre desplazándose por la zona. Al intentar realizar una inspección preventiva, el motociclista hizo caso omiso a las indicaciones de los uniformados y emprendió la huida, dando inicio a una persecución por varias calles del sector.

La movilización se extendió por distintas vialidades mientras los elementos estatales seguían de cerca al sospechoso. Durante la persecución, el hombre avanzó por la avenida Hermandad tratando de escapar de las autoridades. El seguimiento continuó hasta que el motociclista perdió el control de la unidad y terminó impactándose en el cruce de las calles Lomas de la Amistad y Minería. Tras el choque, los oficiales lograron asegurar al sospechoso y poner fin a la persecución.

La presencia de patrullas en el sector llamó la atención de vecinos y automovilistas que transitaban por la zona, mientras las autoridades realizaban las maniobras correspondientes para controlar la situación y garantizar la seguridad en el área.

Sospechoso resulta lesionado

Luego de ser detenido, se confirmó que el hombre presentaba al menos un impacto de bala en la pierna izquierda. Debido a la lesión, fue necesaria la intervención de personal médico para brindarle atención.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Las autoridades informaron que permanece bajo custodia policial mientras continúa su valoración médica y se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Tras la detención, Fuerza Civil inició los procedimientos correspondientes para determinar las circunstancias que originaron la persecución. Asimismo, se busca establecer las posibles responsabilidades del sospechoso y esclarecer los hechos registrados durante el operativo.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre la identidad del detenido ni sobre los motivos por los cuales intentó escapar de los elementos estatales. Las autoridades continúan con las indagatorias para integrar la información relacionada con este caso.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR