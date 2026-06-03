Motociclista Huye de Autoridades y es Capturado Tras Persecución en Monterrey

Un hombre fue detenido por elementos de Fuerza Civil tras una persecución registrada en la zona norte de Monterrey.

Autoridades aseguraron el áreaFoto: N+

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Persecución en Monterrey: Fuerza Civil detiene a un motociclista tras una intensa movilización. El hombre, lesionado, recibe atención médica mientras se esclarecen los motivos de su fuga.

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