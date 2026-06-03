Hombre Sobrevive tras Persecución y Ataque a Balazos en Colonia Garza Nieto en Monterrey

Un hombre sobrevivió a un ataque armado registrado durante los primeros minutos de este miércoles en la calle Lima, de la colonia Garza Nieto, en Monterrey.

Autoridades aseguraron el área en la Colonia Garza NietoFoto: N+

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Un hombre fue perseguido y baleado en la calle Lima, Monterrey. A pesar de las graves heridas, logró sobrevivir. Las investigaciones continúan para esclarecer el ataque. Infórmate aquí.

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