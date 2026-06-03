Hombre Sobrevive tras Persecución y Ataque a Balazos en Colonia Garza Nieto en Monterrey

Una intensa movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio se registró durante los primeros minutos de este miércoles 3 de junio en la colonia Garza Nieto, en Monterrey, luego de que un hombre lograra sobrevivir a un ataque armado.

Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil, oficiales de la Policía de Monterrey, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y paramédicos de Protección Civil de Monterrey, quienes atendieron la emergencia tras recibir el reporte de una persona lesionada por impactos de arma de fuego.

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Los hechos se registraron sobre la calle Lima, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un hombre fue perseguido por hombres armados. Durante la agresión, la víctima recibió impactos de bala, sin embargo, logró sobrevivir al ataque pese a la gravedad de las heridas. Versiones preliminares señalan que los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre y posteriormente huyeron del sitio al creer que había fallecido a consecuencia del ataque armado.

La situación generó la movilización inmediata de las autoridades, quienes acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Tras arribar al lugar, paramédicos de Protección Civil de Monterrey brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba heridas producidas por arma de fuego en el torso y en la clavícula. Luego de estabilizarlo, los rescatistas realizaron su traslado de urgencia al Hospital Metropolitano para que recibiera atención médica especializada. La víctima fue identificada como Adrián, de 40 años de edad.

Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud actualizado, aunque se confirmó que logró sobrevivir al ataque y recibir atención médica oportuna.

Continúan las investigaciones por ataque

Mientras tanto, agentes ministeriales y personal de servicios periciales realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos para integrar la carpeta de investigación y tratar de establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión.

Las autoridades también trabajan en la búsqueda de evidencia que permita identificar a los responsables del ataque. Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la captura de los hombres armados involucrados en este ataque. Las investigaciones continúan para determinar el móvil de la agresión y dar con el paradero de los responsables

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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