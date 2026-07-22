¿Quién Era Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac Asesinado Hoy Durante un Ataque Armado?

La Fiscalía de Morelos confirmó la tarde de este miércoles 22 de julio de 2026 el asesinato del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, tras una agresión directa en su contra.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este miércoles 22 de julio, en donde perdió la vida el presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín… pic.twitter.com/QSmjaSQoh9 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) July 22, 2026

Gobierno de Morelos condena ataque contra edil de Temoac

El Gobierno del Estado de Morelos condena el ataque en contra del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, y reitera el compromiso de seguir trabajando, en coordinación con las autoridades competentes, por la paz y seguridad ➡️ https://t.co/bjBFWHtH3P — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) July 22, 2026

El Gobierno del Estado de Morelos, a través de sus rees sociales, condenó el ataque en contra del presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, y reiteró que trabajará, en coordinación con las autoridades competentes.

La Mesa de Construcción de Paz y Seguridad Morelos informó que fue desplegado un operativo de seguridad en Temoac y en otros municipios aledaños, con el fin de dar con los responsables del homicidio.

¿Quién Era Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac?

Valentín Lavín Romero fue el presidente municipal de Temoac, Morelos, postulado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Evento político encabezado por el edil de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero. Foto: Facebook H. Ayuntamiento de Temoac 2025 - 2027

Fue asesinado a balazos el 22 de julio de 2026 en un ataque armado directo.

¿Qué se sabe del homicidio de Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac?

De manera oficial no se ha informado la forma en que murió el edil de Temoac, sin embargo, versiones periodísticas locales mencionan que un grupo de hombres armados irrumpió en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Temoac y abrió fuego en su contra mientras se encontraba laborando.

Otras versiones locales refieren que la agresión ocurrió en la vía pública justo cuando salía del palacio municipal para abordar su vehículo.

Los paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que Lavín Romero ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Trayectoria política

Al momento de su asesinato encabezaba la administración del municipio de Temoac para el trienio 2025-2027.

Llegó al cargo bajo la bandera del PVEM. Su gestión estuvo marcada por el asedio de la delincuencia organizada.

Atentados previos en 2026

Lavín Romero había sobrevivido a un ataque a balazos el 31 de enero de 2026 en la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Jantetelco.

Derivado de las heridas solicitó una licencia temporal de un mes para recuperarse antes de reincorporarse a sus funciones.

Posteriormente, en marzo, dos negocios de su propiedad, incluida una ferretería, fueron blanco de balaceras.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía del Estado documentados por medios locales, Lavín Romero era yerno de Andrea Angelina "N", extesorera municipal detenida en septiembre de 2025, señalada como presunta líder del grupo criminal "Los Aparicio" o "Los Huazulcos", una célula dedicada al narcomenudeo, extorsión, secuestro y homicidio con alta influencia en el ayuntamiento desde hace más de una década.

El mandatario local enfrentaba señalamientos públicos y de oposición. Meses antes, la activista y excandidata del PT, Sandra Rosa Camacho Flores, lo acusó públicamente ante el gobierno estatal de ser el presunto autor intelectual de hechos violentos en el municipio; Camacho Flores también fue atacada y asesinada en un hecho previo en la localidad.

HVI