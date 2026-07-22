Homicidios

¿Quién Era Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac Asesinado Hoy Durante un Ataque Armado?

Lavín Romero había sobrevivido a un ataque a balazos el 31 de enero de 2026 en la carretera federal México-Oaxaca, a la altura de Jantetelco

¿Quién Era Valentín Lavín Romero, Alcalde de Temoac Asesinado durante Ataque Armado?Presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero. Foto: Facebook H. Ayuntamiento de Temoac 2025 - 2027

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El mandatario local enfrentaba señalamientos públicos y de oposición. Meses antes, la activista y excandidata del PT, Sandra Rosa Camacho Flores, lo acusó públicamente ante el gobierno estatal de ser el presunto autor intelectual de hechos violentos en el municipio; Camacho Flores también fue atacada y asesinada

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