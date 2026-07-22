Hallan sin Vida a Jimena Guadalupe, Menor de 2 Años Desaparecida en Tamaulipas

La búsqueda de Jimena Guadalupe, una menor de apenas 2 años reportada como desaparecida desde el pasado viernes, terminó este martes en el poblado de Comales, en el municipio de Camargo, Tamaulipas.

El cuerpo de la menor fue localizado en un predio cercano a la presa Marte R. Gómez, a unos 100 metros del lugar donde durante varios días autoridades y habitantes de la comunidad realizaron labores de búsqueda.

Desde que se reportó su desaparición, elementos de Protección Civil, DIF Municipal y la Guardia Estatal desplegaron un operativo tanto por tierra como en embarcaciones dentro de la presa, debido a que existían versiones que apuntaban a que la menor podría encontrarse en esa zona.

Hallan sin Vida a Jimena Guadalupe, Niña de 2 Años Desaparecida en Camargo: Foto: N+

Habitantes del poblado se sumaron a las labores para tratar de localizar a Jimena Guadalupe, recorriendo las áreas aledañas a la presa y solicitando el apoyo de las autoridades.

De acuerdo con testimonios de vecinos, pescadores de la zona habrían visto a la madre de la menor salir del lugar donde posteriormente fue encontrado el cuerpo.

Asimismo, trascendió que la mujer, una joven cuya identidad no se reveló, fue detenida previamente por las autoridades. Vecinos señalaron que presuntamente padecía problemas psicológicos y que había manifestado amenazas contra la niña en ocasiones anteriores.

Fiscalía de Tamaulipas Investiga el Caso de Jimena Guadalupe

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la participación de la madre en los hechos, por lo que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas la encargada de determinar cómo ocurrió la muerte de la menor y deslindar responsabilidades.

Tras el hallazgo, familiares de Jimena Guadalupe fueron trasladados por las autoridades ministeriales para continuar con las diligencias correspondientes.