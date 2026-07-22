Seguridad

Hallan sin Vida a Jimena Guadalupe, Menor de 2 Años Desaparecida en Tamaulipas

La búsqueda de Jimena Guadalupe terminó. La menor de 2 años, desaparecida desde el pasado viernes, fue localizada sin vida cerca de la presa Marte R. Gómez.

Hallan sin Vida a Jimena Guadalupe, Menor de 2 Años Desaparecida en TamaulipasHallan sin Vida a Jimena Guadalupe, Niña de 2 Años Desaparecida en Camargo, Tamaulipas. Foto: N+

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Jimena Guadalupe, menor desaparecida en Tamaulipas, fue encontrada sin vida. La comunidad y autoridades unieron esfuerzos en su búsqueda. Conoce más.

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