Hallan Restos Humanos Calcinados en Brecha El Becerro en Reynosa

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas realizaron un nuevo hallazgo en Reynosa, donde localizaron restos óseos calcinados, fragmentos humanos al interior de tambos metálicos y dos camionetas incendiadas en un área conocida como la brecha del Becerro, ubicada al suroeste del municipio.

El sitio se encuentra aproximadamente a una hora del área urbana de Reynosa y forma parte de las zonas que han sido exploradas por colectivos de búsqueda durante las últimas semanas.

De acuerdo con la información proporcionada por el colectivo, además de los restos óseos, fueron encontradas diversas prendas de vestir y botas de trabajo para hombre, las cuales podrían ser clave para la identificación de las posibles víctimas.

Las prendas localizadas suelen ser uno de los principales elementos que las familias utilizan para reconocer a sus seres queridos cuando se realizan este tipo de hallazgos.

Hallazgo en Reynosa podría corresponder a más de una víctima

Edith, presidenta del Colectivo Amor, señaló que inicialmente fue localizada una osamenta; sin embargo, no se descarta que existan más restos humanos en el lugar.

Actualmente, las autoridades ministeriales realizan las labores de procesamiento y recolección de los fragmentos óseos encontrados para determinar cuántas personas podrían corresponder a los restos localizados.

El colectivo indicó que este tipo de hallazgos continúan registrándose en distintas brechas y zonas cercanas a la carretera Ribereña, donde en las últimas semanas se han encontrado más osamentas.

Colectivos piden agilizar las investigaciones en Tamaulipas

Ante los constantes hallazgos en la frontera norte de Tamaulipas, colectivos de búsqueda han reiterado el llamado a las autoridades para destinar más recursos humanos y económicos que permitan agilizar las investigaciones y reducir el rezago existente en el procesamiento e identificación de restos humanos.

Los integrantes del Colectivo Amor señalaron que los trabajos forenses continúan acumulándose, situación que dificulta brindar respuestas oportunas a las familias de personas desaparecidas.

Mientras tanto, las labores de búsqueda en Reynosa permanecen activas, donde prácticamente de manera cotidiana se reportan nuevos hallazgos en diferentes puntos del municipio.