Seguridad

Hallan Restos Humanos Calcinados en Brecha El Becerro en Reynosa

Integrantes del colectivo de búsqueda encontraron fragmentos óseos dentro de tambos metálicos en un nuevo punto de búsqueda en Reynosa.

Hallan Restos Humanos Calcinados en la Brecha del Becerro, en Reynosa.Hallan Restos Humanos Calcinados en Reynosa.. Foto: Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor

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Nuevo hallazgo en Reynosa: fragmentos humanos en tambos metálicos. Colectivos de búsqueda urgen a las autoridades a acelerar investigaciones. La búsqueda de desaparecidos continúa.

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