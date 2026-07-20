Depresión Tropical Dos en el Golfo de México: ¿Habrá Lluvias en Matamoros y Tamaulipas?

La Depresión Tropical Dos continúa fortaleciéndose en aguas del Golfo de México y podría convertirse en tormenta tropical durante las próximas horas, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El sistema se ubica frente a las costas de Florida, a unos 190 kilómetros al sur de Panama City, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y un desplazamiento lento hacia el noroeste.

Aunque su trayectoria prevista lo mantiene cerca de la costa norte del golfo de México y las principales afectaciones se esperan en Estados Unidos, el fenómeno ha generado dudas sobre si podría ocasionar lluvias o cambios en las condiciones del tiempo en el noreste de México.

Las autoridades meteorológicas en Estados Unidos prevén que la depresión tropical se convierta en tormenta tropical durante hoy lunes y continúe fortaleciéndose gradualmente hasta el martes.

10am CDT Monday July 20th Key Messages for Tropical Depression Two (#TD2).



The latest advisory is out at https://t.co/ibBuChY9Xn. pic.twitter.com/5MvhvwuyI9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 20, 2026

¿Habrá efectos en Matamoros y Tamaulipas?

La Depresión Tropical Dos no representa una amenaza directa para Tamaulipas ni se prevé que su trayectoria la acerque al estado.

Sin embargo, al tratarse de un sistema que se desarrolla dentro del Golfo de México, sí podría contribuir a incrementar la humedad sobre algunas regiones del litoral del Golfo durante los próximos días.

En Tamaulipas, los efectos indirectos que podrían presentarse son:

Posibilidad de lluvias aisladas o ligeros incrementos en el potencial de precipitaciones.

Oleaje ligeramente elevado y corrientes marinas más fuertes en algunas zonas costeras.

Condiciones marítimas variables para embarcaciones menores.

No se esperan, hasta el momento, vientos fuertes, inundaciones ni un impacto similar al de una tormenta tropical en municipios como Matamoros, Reynosa, San Fernando, Soto la Marina o Tampico.