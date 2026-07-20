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Depresión Tropical Dos en el Golfo de México: ¿Habrá Lluvias en Matamoros y Tamaulipas?

La Depresión Tropical Dos podría convertirse en tormenta tropical este lunes en el Golfo de México.

Depresión Tropical Dos en el Golfo de MéxicoDepresión Tropical Dos en el Golfo de México: ¿Habrá Lluvias en Matamoros y Tamaulipas?. Foto: N+

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La Depresión Tropical Dos se fortalece en el Golfo de México. Aunque no amenaza directamente a Tamaulipas, podría aumentar la humedad y causar lluvias aisladas. Infórmate más.

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