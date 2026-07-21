Fuerte Lluvia en Celaya Provoca Daños y Afectaciones; Este es el Saldo

Varias calles encharcadas, árboles derribados y afectaciones en algunas viviendas, fue el saldo que dejo la fuerte lluvia que se presentó a lo largo de 20 minutos en el municipio de Celaya, Guanajuato.

Minutos antes de las 8 de la noche, en algunos puntos de Celaya, se presentó una intensa lluvia que movilizó minutos después a varias de pendencias como Protección Civil y Bomberos, además de Policía Municipal.

Y es que lo que comenzó como una lluvia, con el paso de los minutos fue intensificándose, hasta afectar a algunas avenidas como Juan Pablo Segundo y el Bulevar Adolfo López Mateos, dos de los más transitados de la ciudad.

De igual manera, se reportó que la Avenida Insurgentes, también se vio afectada en su tráfico por varios encharcamientos que impidieron que los vehículos continuaran su paso por varios minutos.

Cierran avenidas y se cae un panel solar

Por su parte, a través de su cuenta oficial, Protección Civil y Bomberos informó también que derivado de la caída de un panel sola por los fuertes vientos presentados, se mantuvo un cierre vehicular sobre Av. Insurgentes en el tramo de Mariano Jiménez a Aztecas.

Asimismo, se reportó que algunas colonias como Jardines y Arboledas, hubo la caída de granizo, donde afortunadamente hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pero también hubo cierre en el paso de la Avenida Insurgentes.

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