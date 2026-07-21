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Fuerte Lluvia en Celaya Provoca Daños y Afectaciones; Este es el Saldo

Una fuerte lluvia se presentó en Celaya en un lapso de 20 minutos, donde varias calles se vieron afectadas, además de reportarse afectaciones en varios puntos.

Durante las lluvias, un panel se cayó a la calle.Foto: Bomberos Celaya

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En solo 20 minutos, Celaya sufrió de fuertes lluvias que paralizaron el tráfico y causaron daños.

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