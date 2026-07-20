Lluvias Hoy CDMX y Edomex: Activan Alerta Naranja en Iztapalapa y Granizo Afecta Tecámac

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SEGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este lunes 20 de julio de 2026 las alertas Naranja y Amarilla por tormenta con posible caída de granizo en algunas demarcaciones de la capital del país.

De acuerdo con la autoridad de Protección Civil capitalina, se prevé la caída de granizo para el periodo que comprende entre las 16:05 y las 18:00 horas de este día, lo que podría aumentar el riesgo de resbalones y caídas para peatones.

En estos momentos, la lluvia afecta principalmente el oriente de la CDMX, en Iztapalapa, Venustiano Carranza, Iztacalco, así como en el sur en la alcaldía Coyoacán.

Uno de los puntos más afectados era la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, donde se registraban varios encharcamientos.

Mientras que en el Edomex ya se registra caída de granizo en el municipio de Tecámac y la zona de Los Reyes La Paz.

Entre los riesgos asociados a estas condiciones climáticas también se encuentran posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas, así como reducción de la visibilidad en vialidades durante la precipitación.

¿En dónde hay Alerta Amarilla y Naranja hoy en CDMX?

Con corte a las 15:00 horas, la Alerta Amarilla por tormenta y granizada se mantenía activa en la siguiente lista de alcaldías:

Gustavo A. Madero

Coyoacán

Iztacalco

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Mientras que la Alerta Naranja se mantenía encendida en:

Iztapalapa

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla?

Luego de la activación de la Alerta Amarilla, la SGIRPC recomendó a los capitalinos limpiar desagües y coladeras para evitar encharcamientos, así como evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.

Llueve con granizo en Edomex

Durante la tarde de este lunes se registraban lluvias fuertes con caída de granizo en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, lo que provocaba afectaciones en la movilidad tanto de peatones como de automóviles.

También se reportaba la caída de granizo y fuertes lluvias en el municipio de Tecámac; no obstante, los servicios de transporte público continuaban operando con normalidad.

En tanto, en la Ciudad de México se observaban lluvias de intensidad moderada a fuerte con posible caída de granizo sobre Milpa Alta, así como lluvias de intensidad moderada en Iztapalapa y Tláhuac.

Se observan #lluvias de intensidad moderada a fuerte con posible caída de #granizo sobre @AlcMilpaAlta.



Lluvias de intensidad moderada se presentan en @Alc_Iztapalapa y @TlahuacRenace.



Se prevé que las lluvias continúen durante la tarde con posible caída de granizo en la Ciudad… pic.twitter.com/jphNkjJImt — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

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