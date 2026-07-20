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Lluvias Hoy CDMX y Edomex: Activan Alerta Naranja en Iztapalapa y Granizo Afecta Tecámac

Se prevé la caída de granizo durante la tarde de este lunes, lo que podría aumentar el riesgo de resbalones y caídas para peatones

Lluvias Fuertes hoy en CDMXCuartoscuro

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Tormenta con granizo en Tecámac y CDMX. Protección Civil recomienda precaución en calles resbalosas. ¿Estás preparado para el clima extremo?

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