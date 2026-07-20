Sociedad

Perrito Perdido Aparece en Jornada de Adopción en CDMX y su Dueño lo Reconoce en TV

La jornada en la Glorieta de Insurgentes busca hogares responsables para perros y gatos rescatados del abandono, maltrato y situaciones de riesgo

Exitosa jornada de adopción de perros y gatos en la CDMXExitosa jornada de adopción de perros y gatos en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Un perro llamado "Haaland" por sus rescatistas resultó ser Bigotes, una mascota extraviada que fue reconocida por su dueño durante una transmisión de N+FORO

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