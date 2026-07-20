Perrito Perdido Aparece en Jornada de Adopción en CDMX y su Dueño lo Reconoce en TV

Decenas de personas acudieron a la Glorieta de Insurgentes, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), para participar en una jornada de adopción de perros y gatos organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Sin embargo, entre los animales que esperaban encontrar una nueva familia estaba un perro que protagonizó una historia inesperada: su verdadero dueño lo reconoció gracias a una transmisión de N+FORO.

La actividad tiene como objetivo encontrar hogares responsables para animales rescatados del abandono, el maltrato y situaciones de riesgo. Los perros y gatos disponibles fueron atendidos por personal especializado y, tras recibir los cuidados necesarios, quedaron listos para comenzar una nueva etapa junto a una familia.

Lo llamaban "Haaland", pero su verdadero nombre era Bigotes: así ocurrió el inesperado reencuentro

Entre los perros que participaron en la jornada se encontraba uno que había sido bautizado como "Haaland" por elementos de la SSC, debido a su personalidad juguetona y cariñosa. Durante el evento convivió con decenas de visitantes, recibió caricias y jugó con los asistentes, pero ninguno decidió adoptarlo.

Lo que nadie imaginaba era que el animal ya tenía una familia que lo estaba buscando. Gracias a las cámaras de N+FORO, su verdadero dueño logró reconocerlo durante la cobertura de la jornada y acudió hasta la Glorieta de Insurgentes para reencontrarse con él.

El nombre real del perro es Bigotes. Su dueño, Enrique, explicó que el animal había escapado de casa después de que una puerta quedó abierta. Desde entonces llevaba varios días buscándolo, hasta que finalmente pudo localizarlo y llevarlo nuevamente a su hogar.

El caso convirtió una jornada destinada a encontrar nuevas familias para animales rescatados en el escenario de un emotivo reencuentro entre una mascota extraviada y su dueño.

Perros y gatos fueron encontrados en el Metro CDMX y en condiciones de abandono

Muchos de los animales que participan en estas jornadas han atravesado situaciones difíciles antes de quedar bajo resguardo de las autoridades. Algunos fueron localizados deambulando dentro de las instalaciones del Metro CDMX, mientras que otros presentaban lesiones o habían sido víctimas de abandono y maltrato.

La directora de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, Mónica Garduño, explicó el origen de varios de los perros y gatos rescatados y pidió a las personas interesadas considerar la adopción como un compromiso responsable.

"Que vengan a adoptar. Si quieren conocer a los perritos y gatitos que tenemos rescatados del maltrato o de lesiones, o que fueron encontrados dentro del Metro, pueden venir y darles una oportunidad a estos animales de compañía".

Las autoridades buscan que cada adopción sea una decisión consciente y no producto de un impulso, debido a que recibir una mascota implica asumir responsabilidades relacionadas con su alimentación, salud, espacio y bienestar durante toda su vida.

Más de 120 animales encontraron hogar en un año gracias al trabajo del Metro y la SSC

El Centro de Transferencia Canina (CTC) desempeña un papel importante en el rescate y cuidado de animales encontrados dentro de la red del Metro de la Ciudad de México. Desde este espacio se trabaja para rehabilitar a los perros rescatados y encontrar personas dispuestas a ofrecerles un hogar definitivo.

Ana María Palma, representante del Centro de Transferencia Canina del Metro, destacó la labor que realiza este espacio en materia de rescate y adopción de animales localizados en la red de transporte.

De acuerdo con la información proporcionada durante la jornada, entre julio de 2025 y julio de 2026 se concretaron más de 120 adopciones, como resultado del trabajo coordinado entre el Metro CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La cifra refleja el alcance de las acciones de rescate y adopción, pero también la importancia de que más familias se acerquen a conocer a los animales que todavía esperan una oportunidad.

Familias pueden convivir con los animales antes de decidir si los adoptan

La jornada no se limita a presentar perros y gatos en busca de hogar. Los asistentes también pueden participar en actividades recreativas diseñadas para fomentar la convivencia y permitir que las posibles familias conozcan mejor el comportamiento y la personalidad de cada animal.

Entre las actividades se encuentran pasarelas de adopción, espacios de convivencia directa con los animales y juegos didácticos dirigidos a niñas y niños. La intención es que las familias puedan generar un primer vínculo antes de tomar una decisión que implicará un compromiso de largo plazo.

Mónica Garduño, directora de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, invitó a las familias a acercarse y conocer personalmente a los animales rescatados.

"Ya hicimos una pasarela, tenemos momentos de convivencia y juegos didácticos para los niños. La invitación es que vengan y se enamoren de un perrito o un gatito".

¿Quieres adoptar un perro o gato? Estos son los requisitos que debes cumplir

Las autoridades establecieron una serie de requisitos para quienes estén interesados en llevarse a casa a alguno de los animales rescatados. El objetivo es verificar que las personas cuenten con las condiciones necesarias para ofrecerles seguridad, atención y cuidados adecuados.

Entre los requisitos se encuentran:

Contar con un espacio adecuado para la mascota.

Tener solvencia económica para cubrir alimentación, atención veterinaria y otros cuidados.

Presentar una identificación oficial vigente.

Entregar un comprobante de domicilio.

Llenar el formato correspondiente de adopción.

Llevar collar y correa para los perros, o una transportadora en el caso de los gatos.

Durante el proceso, los visitantes tienen la oportunidad de convivir con los animales, observar su comportamiento y comenzar a generar un vínculo antes de formalizar la adopción.

Perdió a su compañera de 14 años y ahora busca darle hogar a otro perro

Detrás de cada persona que se acerca a una jornada de adopción también puede existir una historia personal. Fernando García, uno de los asistentes, explicó que busca recibir a un nuevo compañero después de perder a su perrita, con quien compartió 14 años de vida.

Fernando señaló que ya cuenta con las condiciones necesarias para recibir a otro animal y que su familia participará en la decisión.

"Tengo la casita, tengo espacio y todo para recibir a un perrito. Mi hija quiere venir mañana para escoger uno y cumplir con los requisitos".

Esperanza, quien ya adoptó a uno de los animales, también destacó la importancia de brindar un hogar a perros y gatos que han enfrentado abandono o situaciones adversas.

"Es una muy buena opción. Hay que darles una segunda oportunidad porque muchos han sufrido durante mucho tiempo y merecen una mejor calidad de vida".

¿Hasta cuándo estará la jornada de adopción en la Glorieta de Insurgentes?

La jornada de adopción organizada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Metro CDMX continuará durante todo el fin de semana en la Glorieta de Insurgentes, en la alcaldía Cuauhtémoc, en un horario de 12:00 a 16:00 horas.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a acercarse para conocer a los perros y gatos rescatados y valorar la adopción responsable como una alternativa para sumar un nuevo integrante a la familia.

Mientras algunos animales esperan encontrar un hogar por primera vez, la historia de Bigotes tuvo un desenlace distinto. Después de varios días lejos de casa y de aparecer en una jornada de adopción bajo otro nombre, una transmisión de N+FORO permitió que Enrique lo reconociera y ambos pudieran reencontrarse.