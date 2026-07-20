Economía

Trump Impone Arancel del 50% a Productos Canadienses; Carney Acusa Violación al T-MEC

El presidente estadounidense anunció nuevos aranceles del 50% para productos canadienses debido a la actual disputa sobre automóviles, alcohol y quesos

Donald TrumpDonald Trump pone nuevos aranceles a Canadá. Foto: Reuters

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Nuevos aranceles del 50% a productos canadienses por parte de Trump. ¿Es esta la respuesta a un trato injusto hacia EE.UU.? Infórmate sobre esta disputa.

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