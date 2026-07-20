Trump Impone Arancel del 50% a Productos Canadienses; Carney Acusa Violación al T-MEC

Donald Trump anunció este lunes 20 de julio de 2026 nuevos aranceles del 50% para los productos provenientes de Canadá. El documento publicado por la Casa Blanca afirma que esta medida es en represalia por “el trato discriminatorio” a los productos estadounidenses.

Entre los productos que, según el presidente estadounidense, no reciben un trato justo en Canadá están los automóviles, las bebidas alcohólicas y los productos lácteos. Los productos canadienses afectados por la medida van desde vino hasta palos de hockey y cemento.

Los aranceles exentan a productos como el pescado o los minerales críticos, así como la potasa y la energía. Además, el gobierno estadounidense señaló que las medidas se aplican sin importar si están dentro o no del T-MEC. En el documento se lee:

“Estos aranceles de la Sección 338 se aplican a todos los productos cubiertos, independientemente de si su origen se encuentra en el marco del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC)”.

Además, el documento firmado por Trump indica que las medidas comenzarán a aplicarse en 30 días. Y añade:

“El presidente Trump está tomando medidas para exigir responsabilidades a Canadá por su continua discriminación y el trato injusto e inequitativo que inflige al comercio estadounidense, lo cual ha perjudicado a los trabajadores estadounidenses”.

Cabe señalar que en días anteriores el republicano amenazó con imponer nuevos aranceles a Canadá por el humo de los incendios forestales que llegaba a Estados Unidos.

Carney responde a imposición de aranceles

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, reaccionó a los nuevos aranceles impuestos por el presidente Trump a productos canadienses. En una carta publicada en su cuenta de X, Carney dice que esta última serie de acciones comerciales unilaterales comenzó con la imposición de una serie de aranceles que violan directamente el T-MEC.

Carney afirmó que las provincias y territorios canadienses se han unido para tomar las acciones necesarias para apoyar a la economía de su país y defender a los trabajadores, agricultores, empresas y familias ante lo que calificó como "amenazas a la soberanía canadiense".

A la par, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, amenazó con responder ojo por ojo a los aranceles recién impuestos por Estados Unidos. "Nunca dejaré de luchar para proteger Ontario. Si estos aranceles avanzan, Canadá debería responder arancel por arancel, dólar por dólar", escribió en su cuenta de X.

En Quebec, la primera ministra Christine Fréchette calificó la medida estadounidense como “injustificada y preocupante” y aseguró que continuará defendiendo la economía, los trabajadores y las empresas quebequenses.

AMP