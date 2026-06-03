¿EUA Impondrá Nuevos Aranceles a México? Economía Responde a Relación con Trabajo Forzoso

Aquí te explicamos por qué Estados Unidos busca imponer nuevos aranceles a México y qué relación tiene la medida con el trabajo forzoso

Dólares en billeteFoto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

EUA planea aranceles del 10% a México por trabajo forzoso. La Secretaría de Economía confía en modificar la propuesta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+