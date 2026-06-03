¿EUA Impondrá Nuevos Aranceles a México? Economía Responde a Relación con Trabajo Forzoso

Estados Unidos de América (EUA) confirmó hoy, 3 de junio de 2026, que busca imponer nuevos aranceles a varios de sus socios comerciales, entre ellos México; aquí te explicamos por qué la administración del presidente Donald Trump implementará más impuestos y qué relación tiene la medida con el trabajo forzoso, cuestión por la que la Secretaría de Economía (SE) fijó su postura.

¿Por qué Estados Unidos impondrá nuevos aranceles a México?

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) explicó, en un comunicado publicado hoy, que, de ser aprobados los nuevos aranceles, se aplicarían a 60 países, por una investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La propuesta plantea 10% de aranceles a México, Canadá y la Unión Europea (UE) y del 12% a otros países como China, Brasil y la India, por no haber adoptado medidas suficientes contra el trabajo forzoso.

La Oficina del Representante Comercial detalló que los nuevos aranceles están “relacionados con la omisión de imponer y hacer cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso".

Por este motivo, la administración del presidente Donald Trump recomendó imponer aranceles del 10% a las importaciones de 14 socios, entre ellos México y Canadá, en medio de las conversaciones por la revisión del T-MEC, acuerdo comercial entre los tres países.

En el comunicado, Jamieson Greer, representante Comercial de Estados Unidos, afirmó que "la falta de acción por parte de nuestros socios comerciales más importantes para abordar la importación de productos elaborados con trabajo forzoso es inaceptable", pues se "crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales", una "disparidad" que no será tolerada.

El funcionario agregó que "algunos socios comerciales han adoptado medidas iniciales para prevenir la importación de productos provenientes del trabajo forzoso, incluso a través del T-MEC y de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Comercio Recíproco. Sin embargo, cada uno de nuestros socios comerciales debe hacer más para garantizar que el comercio no fomente ni arraigue perversamente el trabajo forzoso a nivel mundial".

México responde a propuesta de nuevos aranceles de Estados Unidos

En un comunicado, la Secretaría de Economía respondió a la propuesta de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a México, por importación de productos elaborados bajo supuesto trabajo forzoso, medida que se dio a conocer desde el 2 de junio de 2026.

La dependencia señaló que “se trata de una propuesta, no de una medida definitiva” y que “el proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días”.

La Secretaría de Economía afirmó que “México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC”.

México seguirá presentando argumentos en contra de los supuestos que se presenten para evitar aplicación de aranceles por estas causas, apuntó la dependencia.

En tanto, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos señaló que recibirá comentarios sobre la propuesta de nuevos aranceles hasta el 6 de julio de 2026 y precisó que organizará audiencias públicas antes de tomar una decisión definitiva.

¿Nuevos aranceles afectan productos del T-MEC?

Este miércoles, 3 de junio de 2026, la Secretaría de Economía explicó que las mercancías que cumplan con las reglas del T-MEC “estarían exentas de la posible aplicación del arancel propuesto para 60 países en el marco de una investigación realizada bajo el amparo de la Sección 301”.

La Secretaría de Economía indicó, en un comunicado, que realizó consultas con Estados Unidos hoy y “se aclaró que el comercio de México que cumple con reglas de origen del T-MEC -alrededor de 85% del volumen de nuestras exportaciones- se encuentra exento de la medida”.

La dependencia subrayó que los nuevos aranceles tampoco afectarían a aquellos bienes considerados en las órdenes 232, como lo son: autos, acero y aluminio.

Por el otro 15% de las exportaciones mexicanas, “la Secretaría de Economía sostendrá conversaciones formales con USTR en los próximos 45 días, incluyendo una ronda formal en el marco de la revisión que encabezará por el lado mexicano el secretario Marcelo Ebrard, donde se expondrá información sobre el compromiso y acciones de México contra el trabajo forzado”.