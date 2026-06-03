Tiembla en México Hoy: ¿De Cuánto Fue el Sismo? Últimas Noticias de Epicentro y Magnitud

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que ocurrieron varios sismos hoy, 3 de junio de 2026, en México; infórmate aquí de las últimas noticias sobre el epicentro y la magnitud de los temblores de este miércoles.

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Además, te recordamos que en septiembre de 2026 se realizará el Segundo Simulacro Nacional, un ejercicio de protección civil para que la ciudadanía fortalezca su capacidad de reacción ante una emergencia por sismo.

La alerta sísmica por el Segundo Simulacro Nacional sonará el 19 de septiembre de 2026, a las 11:00 horas, en el marco del aniversario de los terremotos de 1985 y 2017.

¿Dónde tembló hoy en México?

De acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional, durante la madrugada de hoy, varios sismos sacudieron algunas zonas del país.

A continuación, en N+ te damos un reporte sobre los temblores:

17:32 horas: Sismo magnitud 4.3 con epicentro en Petatlán, Guerrero .

15:38 horas: Sismo magnitud 2.0 con epicentro en ÁLVARO OBREGON, CDMX

00:19 horas: Sismo magnitud 4.2 con epicentro en Técpan, Guerrero .

04:11 horas: Sismo con epicentro en Mapastepec, Chiapas , de magnitud 4.0.

04:46 horas: Temblor en Tenosique, Tabasco , de magnitud 4.0.

05:18 horas: Temblor hoy en Ciudad Hidalgo, Chiapas , de magnitud 4.2.

05:39 horas: Sismo en Salina Cruz, Oaxaca, de magnitud 4.0

Microsismos hoy

En México también han ocurrido varios microsismos hoy, con magnitud menor a 4, en los siguientes estados: