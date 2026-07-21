Sociedad

Caso Dafne: Madre de Adolescente Exige en FENNAM de Tampico Detenciones por Muerte de su Hija

Alejandra Quintos, madre de Dafne, llegó a la FENNAM en Tampico para exigir la detención de los presuntos responsables de la muerte de su hija.

Madre de Dafne llega a la FENNAM en Tampico para Exigir Detenciones por la Muerte de su HijaMadre de Dafne llega a la FENNAM en Tampico para Exigir Detenciones por la Muerte de su Hija. Foto: N+

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La madre de Dafne exige justicia en la FENNAM de Tampico. La muerte de su hija en una academia militarizada no debe quedar impune. ¿Qué hará la Fiscalía?

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