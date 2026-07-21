Caso Dafne: Madre de Adolescente Exige en FENNAM de Tampico Detenciones por Muerte de su Hija

Alejandra Quintos, madre de la menor Dafne, quien murió presuntamente tras ser víctima de agresiones en una academia militarizada de Ciudad Madero, llegó la mañana de este martes a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Cometidos contra Niñas, Niños y Adolescentes (FENNAM), en Tampico.

La madre de la menor acudió a la dependencia para exigir que se detenga a los presuntos responsables de la muerte de su hija y que el caso no quede impune.

La llegada de Alejandra Quintos ocurre en medio de la indignación que ha generado el fallecimiento de Dafne, un caso que ha provocado múltiples llamados de la sociedad para que las autoridades esclarezcan los hechos.

Hasta el momento, la familia de la menor mantiene su exigencia de justicia y espera avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía.

El caso de Dafne ya tiene eco internacional y buscan impulsar la "Ley Dafne"

En entrevista, Alejandra Quintos aseguró que el caso de su hija ha recibido muestras de apoyo de distintas partes de México y del extranjero. Señaló que personas de países como Reino Unido, Canadá y Venezuela se han sumado a las exigencias de justicia.

La madre de la menor informó que diversos ciudadanos y emprendedores han elaborado playeras, botellas de agua, medallas y otros artículos con el nombre de Dafne como muestra de solidaridad con su familia.

Asimismo, adelantó que busca impulsar la creación de la denominada "Ley Dafne", una iniciativa que tendría como objetivo reforzar la regulación y supervisión de instituciones educativas militarizadas, tanto públicas como privadas, para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

No obstante, aclaró que, antes de promover cambios legislativos, su principal exigencia es que las autoridades detengan a los presuntos responsables de la muerte de su hija.