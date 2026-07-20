Sociedad

De Matamoros a Reynosa: ¿Cuánto Cuesta Caseta, Gasolina y Qué Hacer en Vacaciones de Verano?

El viaje toma poco más de una hora y puede convertirse en un plan ideal de fin de semana.

¿Cuánto Cuesta Caseta, Gasolina y Qué Hacer en Vacaciones de Verano?¿Cuánto Cuesta Caseta, Gasolina y Qué Hacer en Vacaciones de Verano? Foto: N+

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¿Planeas un viaje de Matamoros a Reynosa este verano? Descubre cuánto gastarás en casetas y gasolina, y qué hacer en Reynosa para un fin de semana inolvidable.

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