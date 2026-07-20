De Matamoros a Reynosa: ¿Cuánto Cuesta Caseta, Gasolina y Qué Hacer en Vacaciones de Verano?

Si estás planeando una escapada a Reynosa durante las vacaciones de verano, uno de los principales gastos a considerar es el trayecto por carretera.

La distancia entre Matamoros y Reynosa es de aproximadamente 90 kilómetros, por lo que el recorrido puede realizarse en poco más de una hora si las condiciones del tráfico son favorables.

¿Cuánto cuesta la caseta Matamoros-Reynosa?

La autopista Matamoros-Reynosa cuenta con una caseta de cobro:

Caseta Nuevo Progreso: $102 pesos para automóvil.

¿Cuánto gastarás en gasolina?

Tomando como referencia un automóvil con rendimiento promedio de 13 kilómetros por litro y un precio de gasolina regular cercano a los 27 pesos por litro, el gasto estimado es de entre 180 y 200 pesos por viaje.

Presupuesto estimado

Caseta: $102 pesos (solo ida)

Gasolina: $300 pesos (ida y vuelta)

Total aproximado: $402 pesos

¿Cuánto tiempo haces?

Entre 1 hora y 1 hora con 15 minutos.

Reynosa ofrece opciones comerciales, restaurantes y actividades recreativas que la convierten en una de las escapadas más comunes para los habitantes del norte de Tamaulipas.

¿Qué hacer en Reynosa durante un fin de semana?

Si decides viajar a Reynosa, la ciudad ofrece muchas opciones para disfrutar en familia, con amigos o en pareja durante un fin de semana.

Entre los lugares que puedes visitar se encuentran:

El Parque Cultural Reynosa , que cuenta con teatro, galerías y espacios para actividades recreativas.

La Laguna La Escondida , uno de los principales espacios naturales de la ciudad, ideal para caminar o disfrutar del paisaje.

Los principales centros comerciales de la ciudad, que ofrecen opciones de entretenimiento, restaurantes y cine.

La zona gastronómica de Reynosa, donde es posible encontrar desde cortes de carne hasta comida típica del noreste mexicano.

Además, durante los periodos vacacionales suelen realizarse actividades culturales y familiares organizadas en distintos puntos de la ciudad.

¿Qué hacer en Matamoros?

Si el viaje es desde Reynosa hacia Matamoros, también hay varios atractivos que pueden incluirse en el itinerario.

Algunos de ellos son:

Visitar el Centro Histórico y la Plaza Principal Miguel Hidalgo .

Recorrer el Museo Casamata y conocer parte de la historia de la ciudad.

Disfrutar de la gastronomía local, famosa por sus tacos, mariscos y carne asada al estilo del noreste.

Conocer el Puerto Matamoros, uno de los proyectos estratégicos más importantes del estado.

Matamoros también es sede de diversos festivales culturales y eventos turísticos a lo largo del año, especialmente durante las vacaciones de verano.

¿Cómo llegar a Playa Bagdad desde Matamoros?

Si ya te encuentras en Matamoros, puedes aprovechar el viaje para visitar Playa Bagdad, el principal destino turístico de playa del municipio.

La playa se localiza a aproximadamente 35 kilómetros del centro de la ciudad y el recorrido toma entre 30 y 40 minutos en automóvil.

Para llegar únicamente debes tomar la carretera Matamoros-Playa Bagdad, la cual se encuentra completamente pavimentada y cuenta con señalización durante todo el trayecto.

El acceso a la playa es sencillo y durante la temporada vacacional es común encontrar módulos de atención turística, áreas recreativas y operativos de seguridad implementados por autoridades estatales y municipales.

Si viajas desde Reynosa, el recorrido total hasta Playa Bagdad es de aproximadamente una hora y 45 minutos, por lo que puede convertirse en una excelente opción para una escapada de un solo día sin salir de Tamaulipas.