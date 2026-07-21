¿De Dónde Es la Lada del Número Desconocido que te Llamó? Lista de Claves de México en 2026

Si te preguntas de donde es la Lada del número que constantemente te llama a tu celular, es momento de que tomes precauciones para evitar caer en un fraude o delito que pueda poner en riesgo tu vida o la de tus seres queridos; así puedes checar desde dónde te están marcando.

Las llamadas de números desconocidos cada vez son constantes, muchas de ellas suelen estar relacionadas con personas que pretenden engañar a otras con la finalidad de conseguir dinero o algo más a cambio.

Por está razón, las autoridades han emitido diversas alertas para no caer en estas llamadas engaño, en las cuales los delincuentes pueden hacerse pasar por autoridades, empleados de empresas o supuestos familiares que están en situaciones de emergencia.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), indicó que una vez que la persona se encuentra fuera de su hogar y no puede tener contacto con sus conocidos, los delincuentes se comunican con sus familiares, usualmente padres, hermanos o parejas para indicarles que su ser querido fue privado de la libertad.

Lo anterior provoca sensaciones de angustia y mucho miedo, por lo que bajo presión, puede hacer que accedan a las exigencias económicas de los extorsionadores, por ejemplo.

¿Qué hago si contesté la llamada de un número desconocido?Es importante hacer lo siguiente:

No brindes nombre o cualquier dato sobre tus familiares

Establece contraseñas familiares, una palabra clave que solo los miembros de la familia conozcan, esto puede ayudar a confirmar la veracidad de situaciones urgentes

Limita la información pública en redes sociales como compartir números telefónicos, direcciones, lugares que se visitan frecuentemente o información sobre familiares

No brindes datos por teléfono, ninguna institución oficial solicita datos sensibles a través de una llamada telefónica

Cortar la llamada ante cualquier intentó de intimidación telefónica y buscar a la persona directamente o contactar a las autoridades

¿De dónde es la lada de este número?

Es importante que sepas que no hay una lista fija u oficial sobre números que sean ilícitos, por lo tanto, tienes que estar alerta cada vez que recibas una llamada.

Sin embargo, en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México está disponible una base de datos conocida como “No más extorsiones”, en la cual puedes ingresar el número de 10 dígitos con la finalidad de verificar si tiene reportes acumulados en CDMX y otras entidades.

Ahora bien, si recibes la llamada y solo conoces el primer número de la clave lada en México, puedes saber de donde es la Lada o número en México:

2: Región Oriente (Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca)

3: Región Occidente (Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit)

4: Región Centro / Bajío (Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas)

5: Región Centro (CDMX y Estado de México)

6: Región Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua)

7: Región Sur (Guerrero, Morelos, Hidalgo, Estado de México)

8: Región Noreste (Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila)

9: Región Sureste (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas)

¿Cuál es la Lista de Claves de México en 2026?

Ahora que si necesitas más detalles sobre la lada o clave desde la que te están llamando, aquí te dejamos la lista de claves de México en 2026:

Aguascalientes

LADA Principal / Ciudades: 449 (Aguascalientes)

Otras claves: 458, 465, 495, 496

Baja California

LADA Principal / Ciudades: 664 (Tijuana), 686 (Mexicali), 646 (Ensenada)

Otras claves: 616, 653, 658, 661, 663, 665

Baja California Sur

LADA Principal / Ciudades: 612 (La Paz), 624 (Los Cabos)

Otras claves: 613, 615

Campeche

LADA Principal / Ciudades: 981 (Campeche), 938 (Cd. del Carmen)

Otras claves: 913, 982, 983, 996

Chiapas

LADA Principal / Ciudades: 961 (Tuxtla Gutiérrez), 967 (San Cristóbal)

Otras claves: 916, 917, 918, 919, 932, 934, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 992, 994

Chihuahua

LADA Principal / Ciudades: 614 (Chihuahua), 656 (Cd. Juárez)

Otras claves: 621, 625, 626, 627, 628, 629, 635, 636, 639, 648, 649, 652, 657, 659

Ciudad de México

LADA Principal / Ciudades: 55 y 56 (CDMX y Área Metropolitana)

Otras claves: N/A

Coahuila

LADA Principal / Ciudades: 844 (Saltillo), 871 (Torreón), 866 (Monclova)

Otras claves: 671, 842, 861, 862, 864, 867, 869, 872, 873, 877, 878

Colima

LADA Principal / Ciudades: 312 (Colima), 314 (Manzanillo)

Otras claves: 313

Durango

LADA Principal / Ciudades: 618 (Durango)

Otras claves: 629, 649, 671, 674, 675, 676, 677, 871, 872

Estado de México

LADA Principal / Ciudades: 722 / 720 / 729 (Toluca), 55 / 56 (Conurbados)

Otras claves: 427, 588, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 725, 726, 728, 743, 751, 761, 767

Guanajuato

LADA Principal / Ciudades: 477 (León), 461 (Celaya), 473 (Guanajuato), 462 (Irapuato)

Otras claves: 352, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 421, 428, 429, 432, 438, 442, 445, 456, 464, 466, 468, 469, 472, 476, 479

Guerrero

LADA Principal / Ciudades: 744 (Acapulco), 747 (Chilpancingo), 755 (Zihuatanejo)

Otras claves: 721, 727, 732, 733, 736, 741, 742, 745, 753, 754, 756, 757, 758, 762, 767, 781

Hidalgo

LADA Principal / Ciudades: 771 (Pachuca), 775 (Tulancingo), 773 (Tula)

Otras claves: 441, 483, 591, 738, 743, 746, 748, 759, 761, 772, 774, 776, 778, 779, 789, 791

Jalisco

LADA Principal / Ciudades: 33 (Guadalajara), 322 (Puerto Vallarta), 341 (Cd. Guzmán)

Otras claves: 312, 315, 316, 317, 321, 326, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 357, 358, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 395, 424, 431, 437, 457, 474, 475, 495, 496, 499

Michoacán

LADA Principal / Ciudades: 443 (Morelia), 452 (Uruapan), 351 (Zamora)

Otras claves: 313, 328, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 381, 383, 393, 394, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 438, 447, 451, 453, 454, 455, 459, 471, 711, 715, 753, 767, 786

Morelos

LADA Principal / Ciudades: 777 (Cuernavaca), 735 (Cuautla)

Otras claves: 731, 734, 737, 739, 751, 769

Nayarit

LADA Principal / Ciudades: 311 (Tepic)

Otras claves: 319, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 389, 437

Nuevo León

LADA Principal / Ciudades: 81 (Monterrey y Zona Metropolitana)

Otras claves: 488, 821, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 867, 873, 892

Oaxaca

LADA Principal / Ciudades: 951 (Oaxaca de Juárez), 958 (Huatulco), 954 (Puerto Escondido)

Otras claves: 236, 274, 281, 283, 287, 741, 757, 924, 953, 971, 972, 994, 995

Puebla

LADA Principal / Ciudades: 222 / 221 / 220 (Puebla), 238 (Tehuacán)

Otras claves: 223, 224, 226, 227, 231, 232, 233, 236, 237, 243, 244, 245, 248, 249, 273, 275, 276, 278, 282, 746, 764, 776, 797, 953

Querétaro

LADA Principal / Ciudades: 442 / 446 (Querétaro), 427 (San Juan del Río)

Otras claves: 414, 419, 441, 448, 487

Quintana Roo

LADA Principal / Ciudades: 998 (Cancún), 984 (Playa del Carmen), 983 (Chetumal)

Otras claves: 987

San Luis Potosí

LADA Principal / Ciudades: 444 / 440 (SLP), 481 (Ciudad Valles), 488 (Matehuala)

Otras claves: 482, 483, 485, 486, 487, 489

Sinaloa

LADA Principal / Ciudades: 667 (Culiacán), 669 (Mazatlán), 668 (Los Mochis)

Otras claves: 672, 673, 687, 694, 695

Sonora

LADA Principal / Ciudades: 662 (Hermosillo), 644 (Cd. Obregón), 631 (Nogales)

Otras claves: 622, 632, 633, 634, 637, 638, 641, 642, 645, 647, 651, 653

Tabasco

LADA Principal / Ciudades: 993 (Villahermosa)

Otras claves: 913, 914, 917, 923, 932, 933, 934, 936, 937

Tamaulipas

LADA Principal / Ciudades: 834 (Cd. Victoria), 833 (Tampico), 899 (Reynosa), 867 (Nuevo Laredo)

Otras claves: 831, 832, 835, 836, 841, 868, 891, 894, 897

Tlaxcala

LADA Principal / Ciudades: 246 (Tlaxcala), 241 (Apizaco)

Otras claves: 247, 248, 276

Veracruz

LADA Principal / Ciudades: 228 (Xalapa), 229 (Veracruz Puerto), 921 (Coatzacoalcos), 272 (Orizaba)

Otras claves: 232, 271, 273, 274, 282, 283, 284, 287, 288, 294, 296, 782, 783, 784, 785, 922, 923, 924

Yucatán

LADA Principal / Ciudades: 999 / 990 (Mérida)

Otras claves: 985, 986, 988, 991

Zacatecas