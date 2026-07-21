¿De Dónde Es la Lada del Número Desconocido que te Llamó? Lista de Claves de México en 2026

Si te preguntas de donde es la Lada del número que constantemente te llama a tu celular, es momento de que tomes precauciones para evitar caer en un fraude o delito que pueda poner en riesgo tu vida o la de tus seres queridos; así puedes checar desde dónde te están marcando.
Las llamadas de números desconocidos cada vez son constantes, muchas de ellas suelen estar relacionadas con personas que pretenden engañar a otras con la finalidad de conseguir dinero o algo más a cambio.
Por está razón, las autoridades han emitido diversas alertas para no caer en estas llamadas engaño, en las cuales los delincuentes pueden hacerse pasar por autoridades, empleados de empresas o supuestos familiares que están en situaciones de emergencia.
En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), indicó que una vez que la persona se encuentra fuera de su hogar y no puede tener contacto con sus conocidos, los delincuentes se comunican con sus familiares, usualmente padres, hermanos o parejas para indicarles que su ser querido fue privado de la libertad.
Lo anterior provoca sensaciones de angustia y mucho miedo, por lo que bajo presión, puede hacer que accedan a las exigencias económicas de los extorsionadores, por ejemplo.
¿Qué hago si contesté la llamada de un número desconocido?Es importante hacer lo siguiente:
No brindes nombre o cualquier dato sobre tus familiares
Establece contraseñas familiares, una palabra clave que solo los miembros de la familia conozcan, esto puede ayudar a confirmar la veracidad de situaciones urgentes
Limita la información pública en redes sociales como compartir números telefónicos, direcciones, lugares que se visitan frecuentemente o información sobre familiares
No brindes datos por teléfono, ninguna institución oficial solicita datos sensibles a través de una llamada telefónica
Cortar la llamada ante cualquier intentó de intimidación telefónica y buscar a la persona directamente o contactar a las autoridades
¿De dónde es la lada de este número?
Es importante que sepas que no hay una lista fija u oficial sobre números que sean ilícitos, por lo tanto, tienes que estar alerta cada vez que recibas una llamada.
Sin embargo, en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México está disponible una base de datos conocida como “No más extorsiones”, en la cual puedes ingresar el número de 10 dígitos con la finalidad de verificar si tiene reportes acumulados en CDMX y otras entidades.
Ahora bien, si recibes la llamada y solo conoces el primer número de la clave lada en México, puedes saber de donde es la Lada o número en México:
2: Región Oriente (Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca)
3: Región Occidente (Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit)
4: Región Centro / Bajío (Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas)
5: Región Centro (CDMX y Estado de México)
6: Región Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua)
7: Región Sur (Guerrero, Morelos, Hidalgo, Estado de México)
8: Región Noreste (Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila)
9: Región Sureste (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas)
¿Cuál es la Lista de Claves de México en 2026?
Ahora que si necesitas más detalles sobre la lada o clave desde la que te están llamando, aquí te dejamos la lista de claves de México en 2026:
Aguascalientes
LADA Principal / Ciudades: 449 (Aguascalientes)
Otras claves: 458, 465, 495, 496
Baja California
LADA Principal / Ciudades: 664 (Tijuana), 686 (Mexicali), 646 (Ensenada)
Otras claves: 616, 653, 658, 661, 663, 665
Baja California Sur
Campeche
LADA Principal / Ciudades: 981 (Campeche), 938 (Cd. del Carmen)
Otras claves: 913, 982, 983, 996
Chiapas
LADA Principal / Ciudades: 961 (Tuxtla Gutiérrez), 967 (San Cristóbal)
Otras claves: 916, 917, 918, 919, 932, 934, 962, 963, 964, 965, 966, 968, 992, 994
Chihuahua
LADA Principal / Ciudades: 614 (Chihuahua), 656 (Cd. Juárez)
Otras claves: 621, 625, 626, 627, 628, 629, 635, 636, 639, 648, 649, 652, 657, 659
Ciudad de México
Coahuila
LADA Principal / Ciudades: 844 (Saltillo), 871 (Torreón), 866 (Monclova)
Otras claves: 671, 842, 861, 862, 864, 867, 869, 872, 873, 877, 878
Colima
Durango
LADA Principal / Ciudades: 618 (Durango)
Otras claves: 629, 649, 671, 674, 675, 676, 677, 871, 872
Estado de México
LADA Principal / Ciudades: 722 / 720 / 729 (Toluca), 55 / 56 (Conurbados)
Otras claves: 427, 588, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 711, 712, 713, 714, 716, 717, 718, 719, 721, 723, 724, 725, 726, 728, 743, 751, 761, 767
Guanajuato
LADA Principal / Ciudades: 477 (León), 461 (Celaya), 473 (Guanajuato), 462 (Irapuato)
Otras claves: 352, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 419, 421, 428, 429, 432, 438, 442, 445, 456, 464, 466, 468, 469, 472, 476, 479
Guerrero
LADA Principal / Ciudades: 744 (Acapulco), 747 (Chilpancingo), 755 (Zihuatanejo)
Otras claves: 721, 727, 732, 733, 736, 741, 742, 745, 753, 754, 756, 757, 758, 762, 767, 781
Hidalgo
LADA Principal / Ciudades: 771 (Pachuca), 775 (Tulancingo), 773 (Tula)
Otras claves: 441, 483, 591, 738, 743, 746, 748, 759, 761, 772, 774, 776, 778, 779, 789, 791
Jalisco
LADA Principal / Ciudades: 33 (Guadalajara), 322 (Puerto Vallarta), 341 (Cd. Guzmán)
Otras claves: 312, 315, 316, 317, 321, 326, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 354, 357, 358, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 391, 392, 393, 395, 424, 431, 437, 457, 474, 475, 495, 496, 499
Michoacán
LADA Principal / Ciudades: 443 (Morelia), 452 (Uruapan), 351 (Zamora)
Otras claves: 313, 328, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 381, 383, 393, 394, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 434, 435, 436, 438, 447, 451, 453, 454, 455, 459, 471, 711, 715, 753, 767, 786
Morelos
LADA Principal / Ciudades: 777 (Cuernavaca), 735 (Cuautla)
Otras claves: 731, 734, 737, 739, 751, 769
Nayarit
LADA Principal / Ciudades: 311 (Tepic)
Otras claves: 319, 322, 323, 324, 325, 327, 329, 389, 437
Nuevo León
LADA Principal / Ciudades: 81 (Monterrey y Zona Metropolitana)
Otras claves: 488, 821, 823, 824, 825, 826, 828, 829, 867, 873, 892
Oaxaca
LADA Principal / Ciudades: 951 (Oaxaca de Juárez), 958 (Huatulco), 954 (Puerto Escondido)
Otras claves: 236, 274, 281, 283, 287, 741, 757, 924, 953, 971, 972, 994, 995
Puebla
LADA Principal / Ciudades: 222 / 221 / 220 (Puebla), 238 (Tehuacán)
Otras claves: 223, 224, 226, 227, 231, 232, 233, 236, 237, 243, 244, 245, 248, 249, 273, 275, 276, 278, 282, 746, 764, 776, 797, 953
Querétaro
LADA Principal / Ciudades: 442 / 446 (Querétaro), 427 (San Juan del Río)
Otras claves: 414, 419, 441, 448, 487
Quintana Roo
San Luis Potosí
LADA Principal / Ciudades: 444 / 440 (SLP), 481 (Ciudad Valles), 488 (Matehuala)
Otras claves: 482, 483, 485, 486, 487, 489
Sinaloa
LADA Principal / Ciudades: 667 (Culiacán), 669 (Mazatlán), 668 (Los Mochis)
Otras claves: 672, 673, 687, 694, 695
Sonora
LADA Principal / Ciudades: 662 (Hermosillo), 644 (Cd. Obregón), 631 (Nogales)
Otras claves: 622, 632, 633, 634, 637, 638, 641, 642, 645, 647, 651, 653
Tabasco
LADA Principal / Ciudades: 993 (Villahermosa)
Otras claves: 913, 914, 917, 923, 932, 933, 934, 936, 937
Tamaulipas
LADA Principal / Ciudades: 834 (Cd. Victoria), 833 (Tampico), 899 (Reynosa), 867 (Nuevo Laredo)
Otras claves: 831, 832, 835, 836, 841, 868, 891, 894, 897
Tlaxcala
LADA Principal / Ciudades: 246 (Tlaxcala), 241 (Apizaco)
Otras claves: 247, 248, 276
Veracruz
LADA Principal / Ciudades: 228 (Xalapa), 229 (Veracruz Puerto), 921 (Coatzacoalcos), 272 (Orizaba)
Otras claves: 232, 271, 273, 274, 282, 283, 284, 287, 288, 294, 296, 782, 783, 784, 785, 922, 923, 924
Yucatán
LADA Principal / Ciudades: 999 / 990 (Mérida)
Otras claves: 985, 986, 988, 991
Zacatecas
LADA Principal / Ciudades: 492 (Zacatecas), 493 (Fresnillo)
Otras claves: 433, 437, 457, 463, 494, 496, 498, 49