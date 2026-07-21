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Alertan por Lluvias, Granizo e Inundaciones en Nogales; Estas son las Zonas de Mayor Riesgo

Protección Civil de Nogales, Sonora, alertó por lluvias fuertes, tormentas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 60 km/h. Conoce las calles con mayor riesgo de inundación.

Se recomienda tomar precauciones al transitar por la zonaSe recomienda tomar precauciones al transitar por la zona. Foto: CEPC

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¡Alerta en Nogales! Protección Civil advierte sobre lluvias fuertes, granizo y vientos de hasta 60 km/h. Conoce las calles con mayor riesgo de inundación y mantente seguro.

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