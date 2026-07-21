Alertan por Lluvias, Granizo e Inundaciones en Nogales; Estas son las Zonas de Mayor Riesgo

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Nogales informó que este martes continuarán los efectos del monzón mexicano, en combinación con una vaguada en altura, condiciones que traerán lluvias y tormentas en la región, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.

De acuerdo con el pronóstico, para este 21 de julio se espera una temperatura mínima de 20 grados centígrados y una máxima de 28, además de una humedad relativa del 90 por ciento y una probabilidad de lluvia del 70 por ciento.

Asimismo, se prevén vientos con una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora, además de lluvias de moderadas a fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La dependencia advirtió que estas condiciones podrían ocasionar el crecimiento repentino de arroyos, corrientes de agua, acumulación de arena e inundaciones en vialidades ubicadas en cañadas y zonas consideradas de alto riesgo.

Protección Civil señala las calles con mayor riesgo de inundación en Nogales, Sonora

Como parte de las medidas preventivas, Protección Civil pidió evitar transitar por calles y avenidas que históricamente presentan problemas durante las lluvias.

Entre los puntos con mayor riesgo se encuentran las calles 5 de Febrero, Tecnológico, Jesús García, Orizaba, 5 de Mayo, Reforma, Abraham Zaied, Del Pino, Nuevo Nogales, Jesús Barboza, Buenos Aires y Héroes, además de la prolongación de la avenida Obregón y los bulevares Nogales 2000, El Greco, Del Ensueño y Kennedy, entre otras zonas susceptibles a inundaciones.

Las autoridades recomendaron no cruzar arroyos ni calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo, ya que incluso unidades de gran tamaño o con tracción en las cuatro ruedas pueden ser arrastradas por la fuerza del agua.

También pidieron evitar refugiarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas, mantenerse alejado de objetos metálicos y seguir la información emitida a través de los canales oficiales y las estaciones de alertamiento temprano.

En caso de una emergencia, la ciudadanía puede solicitar apoyo a través del número 911. Protección Civil reiteró el llamado a no poner en riesgo la vida al intentar cruzar zonas inundadas cuando el nivel del agua aumenta o la corriente presenta fuerza.