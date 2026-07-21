Canícula 2026: ¿En Qué Regiones de México el Calor Será Más Intenso y Lloverá Menos? Así el Mapa

La canícula ya empezó oficialmente en México y se extenderá por los próximos 40 días. ¿Qué es la canícula? Es un fenómeno climático que se caracteriza por la disminución temporal de lluvias y un aumento significativo de las temperaturas, superando hasta los 45°C.

La Canícula se presenta durante la última quincena de julio y dura 40 días aproximadamente en México.

También se le conoce como sequía de medio verano.

¿Qué hacer ante los efectos de la Canícula 2026?

Ante la Canícula y las temperaturas que se registrarán en el país, las autoridades piden tomar las siguientes medidas para cuidat tu salud:

Usar protector solar, sombrero o gorra

Mantenerse hidratado y fresco

Procurar estar en lugares frescos y ventilados

Si no es necesario salir, no hacerlo y permanecer en casa en un lugar ventilado.

¿Cuándo termina la Canícula? según el Gobierno de México su comportamiento puede variar cada año, y se puede presentar ya sea de forma anticipada desde junio o extenderse hasta septiembre.

Sin embargo, aclaran que esto no significa que se registren las temperaturas más altas del año, ya que esto se presenta durante mayo.

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¿En qué regiones de México el calor será más intenso y lloverá menos?

De acuerdo con el Gobierno de México, este fenómeno se presentará con mayor frecuencia sobre la vertiente del Golfo de México, la península de Yucatán, regiones del centro del país y costas del Pacífico sur del país, debido a la disminución de lluvia.

Vertiente del Golfo de México

Tamaulipas

Veracruz

Tabasco

Península de Yucatán

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Centro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Estado de México

Costas del Pacífico