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Canícula 2026: ¿En Qué Regiones de México el Calor Será Más Intenso y Lloverá Menos? Así el Mapa

La temporada oficial de la Canícula 2026 empezó en México y se extenderá por los siguientes 40 días

Canícula 2026Cuartoscuro

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¿Sabías que la Canícula 2026 traerá calor extremo a México? Conoce las zonas más afectadas y cómo protegerte durante estos 40 días de altas temperaturas y escasas lluvias.

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