Pronostican Semana de Lluvias en Chihuahua: Alertan por Tormentas, Granizo y Fuertes Vientos

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que durante el transcurso de esta semana continuarán las lluvias de intensidad variable en gran parte del estado de Chihuahua, acompañadas de actividad eléctrica, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo.

La dependencia explicó que estas condiciones son consecuencia de la interacción del monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, sistemas que favorecerán la presencia de precipitaciones en diversas regiones de la entidad.

Este lunes se esperan lluvias puntuales intensas superiores a los 75 milímetros en las regiones centro, oeste y suroeste del estado.

Con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el martes se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las zonas oeste y noroeste de Chihuahua.

Protección Civil pide extremar precauciones por lluvias y tormentas

La CEPC informó que para el miércoles y jueves persistirá el potencial de precipitaciones, con chubascos y lluvias puntuales de entre 25 y 50 milímetros en las regiones oeste y suroeste del territorio estatal.

Las autoridades advirtieron que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, por lo que recomendaron a la población tomar medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar cruzar arroyos, ríos o calles con acumulación de agua, mantenerse alejado de árboles, anuncios espectaculares y estructuras que puedan colapsar por los fuertes vientos, además de asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Finalmente, la Coordinación Estatal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los avisos y actualizaciones emitidos a través de los canales oficiales.