Tiempo

Pronostican Semana de Lluvias en Chihuahua: Alertan por Tormentas, Granizo y Fuertes Vientos

La Protección Civil Estatal informó que continuarán las lluvias intensas en Chihuahua durante la semana, con tormentas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Se esperan lluvias intensas en las regiones centro, oeste y suroeste del estado.Se esperan lluvias intensas en las regiones centro, oeste y suroeste del estado. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Chihuahua bajo alerta: lluvias intensas, granizo y vientos fuertes en camino. Protección Civil recomienda precaución y seguir actualizaciones. Evita riesgos y cuida de los tuyos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+