Hombre es Asesinado a Balazos a Bordo de su Camioneta en Ciudad Juárez

Durante la noche del domingo 19 de julio, un hombre fue asesinado a balazos cuando se encontraba a bordo de su camioneta en la colonia Fronteriza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, la víctima se encontraba sobre la calle Cocotero, en el cruce con la calle Del 57, cuando sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo azul le dispararon en una ocasión para posteriormente darse a la fuga.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras un reporte al número de emergencias 911 y localizaron al hombre, identificado como José Armando E., de 45 años de edad, quien presentaba una herida por impacto de arma de fuego. Los agentes resguardaron el área y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Víctima Murió Antes de Recibir Atención Médica

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes intentaron brindarle atención médica; sin embargo, al intervenir confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias, donde localizaron un casquillo percutido.