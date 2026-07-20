Homicidios

Hombre es Asesinado a Balazos a Bordo de su Camioneta en Ciudad Juárez

Un hombre fue atacado a balazos mientras se encontraba a bordo de su camioneta en la colonia Fronteriza; los responsables huyeron del lugar.

Víctima murió antes de recibir atención médica.Víctima murió antes de recibir atención médica. Foto: N+

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Un hombre fue baleado en su camioneta en la colonia Fronteriza. Los atacantes huyeron. Conoce los detalles del caso.

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