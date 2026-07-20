Sujetos Armados Irrumpen en Vivienda y Asesinan a un Hombre en Ciudad Juárez

La noche del domingo 19 de julio se registró un segundo hecho violento, esta vez en la colonia Urbivilla Bonita, donde un hombre fue asesinado a balazos al interior de su domicilio.

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades en el lugar, sujetos armados que viajaban a bordo de un vehículo negro llegaron a una vivienda ubicada en el cruce de las calles Pictor y Orión, donde irrumpieron en el domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra el hombre, para posteriormente huir del sitio.

Localizan Ocho Casquillos Percutidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras un reporte al número de emergencias 911 y localizaron a un hombre sin vida.

Posteriormente, personal de la Fiscalía realizó las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias, localizando al menos ocho casquillos percutidos en el lugar.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.