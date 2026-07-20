Homicidios

Sujetos Armados Irrumpen en Vivienda y Asesinan a un Hombre en Ciudad Juárez

Sujetos armados irrumpieron en una vivienda de la colonia Urbivilla Bonita y dispararon en repetidas ocasiones contra un hombre.

Hombres armados irrumpieron en la viviendaHombres armados irrumpieron en la vivienda. Foto: N+

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Sujetos armados irrumpen en una vivienda y asesinan a un hombre. Autoridades investigan el violento ataque ocurrido en Urbivilla Bonita.

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