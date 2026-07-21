¿Cómo le Fue a Isaac del Toro Hoy? Así Quedó en la Etapa 16 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 retomó actividades este martes, luego de un día de descanso; aquí te decimos cómo le fue al ciclista mexicano Isaac del Toro hoy, 21 de julio, en la etapa 16.

La etapa 16 del Tour de Francia corresponde a una carrera a contrarreloj individual, en el circuito Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains, de 26.1 kilómetros (km).

Del Toro, del UAE Team Emirates XRG, llegó a la etapa 16 luego de conquistar el podio el fin de semana.

En la etapa 14, el ciclista mexicano logró el segundo lugar; y en la 15, el tercero, resultado con el que recuperó el maillot blanco.

Con estos resultados, Isaac del Toro, de 22 años de edad y originario de Ensenada, Baja California, se colocó en la posición 3 de la tabla general, luego de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel.

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 16 del Tour de Francia?

En la etapa 16, Isaac del Toro quedó en la posición 5, por lo que se mantiene en el top 10 de la tabla general, en el número 3.

Remco Evenepoel logró su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia 2026, al imponerse a Tadej Pogačar, quien mantiene el maillot amarillo.

Evenepoel superó por 28 segundos a Pogačar, líder de la tabla general, afianzando su segunda posición en la general, ahora a 4.32 de Tadej Pogačar.

En tanto, Isaac del Toro mantuvo el tercer puesto en la tabla general, a 6.51 del líder, pero el francés Paul Seixas, con quien compite por el maillot blanco, le recortó cinco segundos y ahora se encuentra a 20 del podio.

El alemán Florian Lipowitz sufrió una dura caída y tuvo que abandonar la carrera cuando iba en quinto de la tabla general, lo que permitió al español Juan Ayuso avanzar un puesto.

Tabla de las 3 primeras posiciones de la etapa 16:

Remco Evenepoel (Bélgica). Tadej Pogačar (Eslovenia). Mattias Skjelmose (Dinamarca).

Isaac del Toro, busca mejor resultado en Tour de Francia 2026

En declaraciones a los medios de comunicación, entre ellos N+, Isaac del Toro dijo que “estamos buscando el mejor resultado y creo que fue un buen día para el equipo”.

Agregó que siente muchísimo el apoyo y el aprecio de la gente: “Es impresionante tener a un país atrás y estoy muy feliz y me siento muy privilegiado de estar aquí”.

Consideró que su participación de hoy en la etapa 16 del Tour de Francia fue buena y mencionó que “siempre se puede hacer mejor, pero tengo que ser optimista y estar contento”.

Tabla general del top 10 del Tour de Francia 2026

En la tabla general del Tour de Francia 2026, Isaac del Toro se ubica hoy en el lugar 3:

Tadej Pogačar (Eslovenia). Remco Evenepoel (Bélgica). Isaac del Toro (México). Paul Seixas (Francia). Juan Ayuso (España). Mattias Skjelmose (Dinamarca). Lenny Martinez (Francia). Tom Pidcock (Reino Unido). Jordan Jegat (Francia). Yannis Voisard (Suiza).

El miércoles, 22 de julio de 2022, será el turno de la etapa 17, una prueba llana en el circuito Chambery-Voiron, de 174.7 kilómetros, y en N+, te mantendremos informado sobre las últimas noticias de Isaac del Toro.