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¿Cómo le Fue a Isaac del Toro Hoy? Así Quedó en la Etapa 16 del Tour de Francia 2026

Entérate cómo le fue a Isaac del Toro en la etapa 16 del el Tour de Francia 2026, una prueba a contrarreloj individual

Isaac del Toro en la etapa 16 del Tour de Francia 2026Isaac del Toro en la etapa 16 del Tour de Francia 2026. Foto: Reuters

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Isaac del Toro sigue brillando en el Tour de Francia 2026. Descubre cómo le fue en la etapa 16 y su posición en la tabla general. ¡No te lo pierdas!

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