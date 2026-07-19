Isaac del Toro Recupera Maillot Blanco Al Terminar Tercero en Etapa 15 de Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro logró recuperar el maillot blanco hoy, 19 de julio 2026, al terminar en tercer lugar en la etapa 15 del Tour de Francia 2026, que estuvo marcada por la salida de la competencia del danés Jonas Vingegaard, luego de haber sufrido una caída.

Con la destacada participación de "El Torito" en las últimas dos jornadas, subió a la tercera posición de la clasificación general, logrando así escalar cuatro posiciones en la tabla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conquista Isaac del Toro el Segundo Lugar en la Etapa 14 del Tour de Francia

¿Quién ganó la etapa 15 del Tour de Francia 2026?

El belga Remco Evenepoel se impuso en la primera etapa alpina del Tour de Francia, por delante del esloveno Tadej Pogacar, que afianza su maillot amarillo tras la retirada por una caída del danés Jonas Vingegaard.

El mexicano Isaac del Toro fue tercero en la meta del Plateau de Solaison, donde se impuso en la pasada Vuelta a Auvernia-Ródano-Alpes.

El maillot amarillo trató de ayudar a su compañero mexicano para que lograse una segunda victoria en este Tour, pero a Del Toro le faltaron fuerzas en los últimos metros, aunque pudo vestirse con el maillot blanco de líder de los jóvenes.

Jonas Vingegaard, segundo en la general, abandona el Tour de Francia tras una caída

Jonas Vingegaard, segundo de la clasificación general, abandonó este domingo el Tour de Francia tras sufrir una dura caída a una veintena de kilómetros de meta en Plateau de Solaison.

El danés se fue al suelo en una rotonda junto a varios compañeros del Visma-Lease a bike y al mexicano Isaac del Toro, que pudo reanudar la marcha.

Vingegaard, vencedor del Tour en 2022 y 2023, fue evacuado en ambulancia entre gestos de dolor en la clavícula y con el brazo en cabestrillo.

El maillot amarillo Tadej Pogacar logró evitar la caída.

Es la primera vez que el danés de 29 años abandona prematuramente el Tour de Francia, que ganó en 2022 y 2023 y en el que terminó en segunda posición en 2021, 2024 y 2025.

Vingegaard, vencedor de la última Vuelta y del último Giro, se encontraba a 4:30 de Pogacar en la clasificación general antes de la llegada de esta primera etapa en los Alpes.

Fue él quien se cayó primero, en una pequeña rotonda tomada a muy alta velocidad por sus compañeros de equipo, que encabezaban la persecución detrás de una escapada de siete corredores. Su lugarteniente Sepp Kuss también se fue al suelo, antes de volver a subirse a la bicicleta.

Su caída provocó un momento de desconcierto en el pelotón del maillot amarillo, que redujo claramente el ritmo antes de volver a acelerar.

Vingegaard había contado en la salida de la etapa del domingo en Champagnole cómo lo despertaron a las dos de la madrugada para ser sometido a un control antidopaje inesperado, al igual que Tadej Pogacar, que fue sacado de la cama a las cinco de la mañana por la misma razón.

Con información de AFP.