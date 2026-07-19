Deportes

Isaac del Toro Recupera Maillot Blanco Al Terminar Tercero en Etapa 15 de Tour de Francia 2026

El danés Jonas Vingegaard ha sufrido una caída y abandona el Tour de Francia.

Isaac del Toro en la Etapa 15 del Tour de Francia 2026.Isaac del Toro en la Etapa 15 del Tour de Francia 2026. Foto: Reuters
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