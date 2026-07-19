¿A Qué Hora se Juega la Final del Mundial 2026 Hoy? Horarios de Transmisión y Partido en México

Luego de 38 días, este domingo 19 de julio 2026 termina el Mundial 2026, con el duelo entre la España de Yamal y la Argentina de Messi. Los equipos buscarán llevarse a casa la Copa del Mundo, pero antes y durante el partido también habrá otras actividades como parte de la clausura. Conoce aquí a qué hora se juega la final y los horarios exactos de esta última jornada.
La gran final del Mundial se disputará este domingo 19 de julio 2026 a las 13:00 horas (tiempo del centro de México). El último partido de la Copa del Mundo se jugará en el Estadio New York-New Jersey, con capacidad para alrededor de 82 mil personas.
Sin embargo, al ser este partido también el cierre del torneo, habrá otras actividades, como la ceremonia de clausura y el inicio de la transmisión, así como un show de medio tiempo.
¿Cuáles son los horarios de la final del Mundial 2026?