Futbol

¿A Qué Hora se Juega la Final del Mundial 2026 Hoy? Horarios de Transmisión y Partido en México

Este domingo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina; conoce todos los horarios de esta última jornada de la Copa del Mundo, de la clausura al inicio del partido.

Horarios de la final del Mundial 2026Conoce los horarios de la final del Mundial 2026. Foto: Reuters
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