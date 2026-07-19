España Gana el Mundial 2026: ¿En Qué Años "La Roja" Ha Sido Campeona del Mundo?

España ganó el Mundial 2026 y se consagró como la Selección Campeona del Mundo, tras una Final cardiaca que se selló con un gol de Ferran Torres. Y En N+ te decimos en qué otros años "La Roja" ha sido campeona del Mundo.

En el minuto 106 de los Tiempos Extra de la Final de la Copa del Mundo, Ferran Torres anotó el gol que dio la victoria a la selección española masculina por segunda ocasión en su historia.

Pero los festejos no sólo se hicieron presentes en el terreno de juego, en el país ibérico e incluso en calles de México los aficionados han celebrado la victoria de esta selección.

Además, en una nota previa ya te dijimos de qué esta hecha la Copa del Mundo, que alzan los jugadores durante la ceremonia al final del torneo. En la que también se da el Guante de Oro al arquero que se posicionó como el mejor del torneo, entre otros premios. En este año, Unai Simón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Celebran Españoles el Gol en Restaurantes de la Colonia Roma, CDMX

¿Cuántos Mundiales Ha Ganado España?

El triunfo en el Mundial 2026 no es nuevo para España, hace 16 años ya había sido campeona del Mundo, exactamente en 2010. De la mano de jugadores como Andrés Iniesta, Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos y Sergio Busquets, entre otros.

En aquel año la Selección Española también conocida como "La Roja" celebró su primer triunfo tras derrotar a Países Bajos 1-0 en Tiempos Extras con un gol de Andrés Iniesta al minuto 116, en el estadio Soccer City de Johannesburgo.

Con el resultado de este domingo 19 de julio, la Selección Española masculina se convierte en bicampeona, y deja en segundo lugar del torneo a la Argentina de Lionel Messi, seguida de Inglaterra, quien ocupa el tercer puesto.

Vale la pena recordar que este torneo contó con la participación de 48 selecciones del Mundo, y se jugó en sedes de Canadá, Estados Unidos y México.

¿Quién metió el gol de España que dio la victoria sobre Argentina en 2026?

El delantero español, Ferran Torres de 26 años fue el autor del gol que dio el triunfo a España sobre Argentina en la Final del Mundial 2026.

El futbolista del FC Barcelona hizo su debut en Copas del Mundo hace cuatro años, durante Catar 2022, donde disputó cuatro partidos y anotó dos goles.

Es originario de Valencia, España, donde debutó con el Valencia C.F en 2017 durante la Final de la Copa contra la Real Zaragoza.

SARR