Futbol

España Gana el Mundial 2026: ¿En Qué Años "La Roja" Ha Sido Campeona del Mundo?

España ganó la Final del Mundial 1-0 a Argentina en el Estadio Nueva York de Estados Unidos, con lo que "La Roja" logra su segundo título

España gana el Mundial 2026. Selección de España celebra triunfo sobre ArgentinaLos jugadores de España celebran el triunfo en el Mundial 2026, la Roja consigue su segundo título de Copa del Mundo. Foto: Reuters.
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