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Ya Salió Primer Trailer de Avengers Doomsday: ¿Qué Personajes Aparecen en la Película de Marvel?

Ya salió el primer tráiler de Avengers Doomsday. Descubre a Doctor Doom, Capitán América, X-Men, Cuatro Fantásticos y más personajes de Marvel.

Avengers-doomsday-trailer-personajes-marvelFoto: GettyImages

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Marvel revela el primer vistazo a Avengers: Doomsday con Doctor Doom y el regreso de los X-Men. Chris Hemsworth advierte: los héroes necesitarán un milagro. Estreno en diciembre de 2026. ¿Te lo vas a perder?

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