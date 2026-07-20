Ya Salió Primer Trailer de Avengers Doomsday: ¿Qué Personajes Aparecen en la Película de Marvel?

Marvel Studios liberó este 20 de julio el primer tráiler oficial y completo de Avengers: Doomsday, de más de dos minutos de duración, tras haberlo mostrado en exclusiva durante la CinemaCon.

El avance confirma el regreso de Chris Evans como Steve Rogers y reúne a héroes de distintas generaciones del universo Marvel, entre ellos, el actor mexicano Tenoch Huerta como Namor. La cinta se perfila como uno de los crossovers más grandes en la historia del MCU al combinar a los Avengers con los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts.

¿Qué personajes aparecen en Avengers: Doomsday?

Robert Downey Jr. como Doctor Doom

El gran momento del tráiler es la presentación de Doctor Doom: Robert Downey Jr. aparece con la icónica armadura del villano y, por primera vez, se escucha su voz como Victor Von Doom, con un acento inspirado en Latveria, el país ficticio que gobierna el personaje. En una de las escenas más comentadas, el villano detiene el ataque de Thor con Stormbreaker con una facilidad que deja ver su enorme poder. Se trata del regreso de Downey Jr. al MCU tras más de una década como Tony Stark, ahora del lado contrario de la historia.

Chris Hemsworth como Thor

El tráiler coloca a Thor como uno de los primeros héroes en entender la magnitud del peligro; el personaje de Chris Hemsworth reúne a los nuevos equipos de Marvel para explicarles que Doom no es un enemigo común. Es él quien lanza la advertencia de que los héroes necesitarán un milagro, frase que da paso a una de las mayores sorpresas del avance.

Chris Evans regresa como Steve Rogers / Capitán América

Después de su despedida en Avengers: Endgame, Chris Evans regresa como Steve Rogers en Avengers Doomsday, en el momento más inesperado del avance, cuando Thor se encuentra frente a un viejo aliado. El tráiler también muestra que Rogers vuelve a tener una conexión con el Mjolnir, uno de los elementos más recordados de la saga, lo que abre nuevas preguntas sobre su papel dentro de la historia del multiverso.

Tenoch Huerta como Namor

El actor mexicano repite como Namor, el gobernante de Talokan, y se integra al grupo de héroes que enfrentará a Doctor Doom. Su regreso, junto al de otras figuras ya conocidas del MCU, refuerza el carácter de "reunión generacional" que Marvel busca darle a la cinta.

Los Cuatro Fantásticos: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach

Los Cuatro Fantásticos aparecen con Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. El equipo se suma a la batalla contra Doom apenas semanas después de su debut cinematográfico independiente.

El regreso de los X-Men: Profesor X, Magneto, Cíclope, Mística y Gambito

Uno de los grandes atractivos de la cinta es la incorporación de los X-Men: el avance muestra a figuras como Profesor X, Magneto, Cyclops, Mystique, Beast, Nightcrawler y Gambit formando parte del conflicto. En el tráiler se confirma a Patrick Stewart como Profesor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope y Mística, y a Channing Tatum como Gambito, retomando papeles que definieron a la franquicia mutante antes de su llegada al MCU.

Namor, Black Panther, Shang-Chi y Loki

También regresan personajes como Namor, Black Panther, Shang-Chi y Loki junto al resto del elenco, en escenas que sitúan parte de la acción en Wakanda. Se trata de héroes que ya habían tenido participación previa en el universo de Marvel y que ahora se integran a la coalición contra Doctor Doom.

Los Thunderbolts y los New Avengers

El tráiler confirma que los Thunderbolts, el equipo antihéroe presentado en su propia película, también regresan para unir fuerzas con los Vengadores originales. El elenco amplio de la cinta incluye además a Anthony Mackie, Sebastian Stan, Florence Pugh, David Harbour y Lewis Pullman, entre otros, consolidando el que se perfila como el reparto más numeroso en la historia de Marvel Studios.

Cuándo se estrena Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday llegará a los cines de México el 17 de diciembre de 2026, mientras que en Estados Unidos su estreno está previsto para el 18 de diciembre. La cinta está dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, y dará paso a Avengers: Secret Wars, programada para 2027 como cierre de la saga del multiverso.