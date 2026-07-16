Neumonía, Causa de la Muerte del Actor Sam Neill

Su agente reveló la enfermedad que terminó con la vida del histrión de 78 años; la muerte fue confirmada por su familia el lunes pasado vía Instragram

El actor Sam Neill murió a la edad de 78 añosEl actor Sam Neill murió a la edad de 78 años. Foto: Reuters

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Sam Neill, actor de 'Dead Calm', murió a los 78 años. Su agente desmintió rumores y pidió donaciones en su memoria. Descubre los proyectos que dejó y los tributos de sus colegas.

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