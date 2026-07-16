Neumonía, Causa de la Muerte del Actor Sam Neill

El actor Sam Neill murió debido a una neumonía, reveló su representante Philip Grenz, quien hizo el anuncio para poner fin a las "inexactitudes y falsedades rotundas" en torno a la muerte del histrión, publicó el medio Deadline.

La familia del intérprete nacido en Omagh, Irlanda del Norte, informó el lunes pasado, vía Instagram, que Neill había muerto de forma "repentina e inesperada" tras haber superado con éxito un tratamiento contra el cáncer.

"Dado que Sam era un hombre extremadamente reservado que detestaba el alboroto, su familia le rendirá homenaje con una ceremonia privada en su granja de Nueva Zelanda, en una fecha aún por determinar", señaló su agente.

Agradeció a las personas cercanas al actor por tener en cuenta "su privacidad con el respeto que él se ganó, y que sus seres queridos necesitan y merecen, durante este momento inmensamente difícil".

Grenz señaló que para honrar la memoria de Sam, su 'whānau' (palabra maorí que significa familia) pidió que, en lugar de flores, se hagan donaciones a una de las causas que más le importaban: La fundación Hospital Dunstan y la Fundación Snowdome.

Un actor versátil

La muerte del protagonista de Jurassic Park, The Piano o Dead Calm, a los 78 años, generó una oleada de tributos de compañeros de profesión como Steven Spielberg, Laura Dern, Nicole Kidman o Jeff Goldblum.

El actor contaba con una carrera de más de cinco décadas y 150 producciones de cine y televisión.

Neill rodó de forma consecutiva durante el último año cuatro proyectos que se irán estrenando en los próximos meses. Entre ellos figuran Godzilla x Kong: Supernova y The Last Resort, comedia romántica coprotagonizada por Daisy Ridley.

ICM