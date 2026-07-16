Marchas HOY 16 de Julio de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 16 de julio de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Concentraciones

Cuauhtémoc

09:00 Horas.

Las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se concentrarán en:

Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública, en Isabel la Católica 165, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Miguel Hidalgo

11:00 Horas.

Amigos del Refugio Franciscano se reunirán en:

Estela de Luz, en Lieja 270, Bosque de Chapultepec 1ª. Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Rodadas ciclistas

Iztapalapa

19:45 Horas.

Rueda Libre rodarán de:

Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas.

Con destino a Ojo de México, en Avenida Río San Joaquín 498, colonia Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Iztapalapa

19:50 Horas.

Pedal & Taco rodarán de:

Parque Tezontle, en avenida Canal de Tezontle 1512, colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado.

Con destino al Parque Barranca de Barrilaco, en Alpes 912, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 16 de julio de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ