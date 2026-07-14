Marcha de CNTE en CDMX: ¿Cuándo Sería el Posible Bloqueo en Plenas Vacaciones de Verano?

Integrantes de la CNTE volverán a realizar una marcha en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuándo será la manifestación para que tomes tus precauciones.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una nueva movilización, luego de acusar que autoridades educativas no han cumplido con los compromisos asumidos en mesas de diálogo realizadas semanas atrás.

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La protesta reunirá a integrantes de las secciones sindicales de la capital del país, quienes buscarán exigir el cumplimiento de acuerdos relacionados con prestaciones laborales y estímulos para el magisterio.

¿Cuándo y dónde será la marcha de la CNTE?

De acuerdo con la convocatoria difundida por la Sección 9 Democrática de la CNTE, la movilización iniciará a las 9:00 horas del 16 de julio.

El punto de reunión será frente a las oficinas de la Coordinación General de Recursos Humanos (CGRH), ubicadas en Isabel la Católica número 165, en la alcaldía Cuauhtémoc, cerca de la estación Isabel la Católica de la Línea 1 del Metro.

La Coordinadora aseguró que decidió regresar a las calles debido a que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) no habrían dado cumplimiento a los acuerdos establecidos en una mesa tripartita.

Entre los temas que incentivan la protesta se encuentran demandas relacionadas con prestaciones laborales, así como el pago de estímulos económicos para docentes.

FBPT