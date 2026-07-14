Marcha de CNTE en CDMX: ¿Cuándo Sería el Posible Bloqueo en Plenas Vacaciones de Verano?

La CNTE vuelve a las calles de la CDMX; te contamos cuándo protestarán para que salgas con tiempo

Marcha CNTEIntegrantes de la CNTE bloquearon calles de la CDMX el pasado 17 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro
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