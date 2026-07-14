Evita esta Zona en CDMX: Manifestación Hoy por Agua Limpia en Ecatepec

Te decimos qué zona evitar en CDMX por una protesta por agua limpia en el municipio mexiquense de Ecatepec

Protesta de habitantes de Ecatepec en la SCJNHabitantes de Ecatepec realizaron una manifestación con cadena humana frente a la SCJN. Foto; Cuartoscuro | Archivo

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Atención CDMX: manifestación por agua limpia en Ecatepec afectará vialidades en Cuauhtémoc. Evita la zona y busca rutas alternas.

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