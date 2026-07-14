Evita esta Zona en CDMX: Manifestación Hoy por Agua Limpia en Ecatepec

Este martes, 14 de julio de 2026, se prevén varias manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos qué zona evitar por protesta por agua limpia en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los habitantes del municipio mexiquense de Ecatepec realizarán la “4ª Cadena humana por el agua limpia en Ecatepec”, para exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una resolución que:

Obligue a diversas autoridades, desde instancias federales hasta la administración municipal y el sistema local de agua a coordinarse y destinar recursos para renovar la red hidráulica.

Combatir el robo de agua.

Garantizar el acceso efectivo al recurso en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Zona afectada hoy en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los habitantes del municipio mexiquense de Ecatepec se concentran hoy en la alcaldía Cuauhtémoc:

Hora: 10:00.

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Avenida José María Pino Suárez No. 2, Colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Con información de N+

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