¿Quién Gana Francia vs España? Hipopótamo Viral Moo Deng Predice la Victoria

El famoso hipopótamo predice este martes quién pasará a la final del Mundial 2026

El hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng predice quién se enfrentará en la final del Mundial 2026. Foto: EFE | Zoo Khao KheowEl hipopótamo pigmeo tailandés Moo Deng predice quién se enfrentará en la final del Mundial 2026. Foto: EFE | Zoo Khao Kheow

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¿Quién ganará la semifinal del Mundial 2026? El hipopótamo Moo Deng hace sus predicciones. ¿Acertará como lo hizo con Trump en 2024? Descubre más sobre este curioso oráculo animal.

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