¿Quién Gana Francia vs España? Hipopótamo Viral Moo Deng Predice la Victoria

Este martes 14 de julio de 2026, Francia y España se enfrentarán en la primera semifinal del Mundial de Futbol y el hipopótamo viral Moo Deng ya predijo quién se llevará la victoria.

Se trata de un hipopótamo pigmeo tailandés que en 2024 conquistó las redes sociales; vive en el zoo Khao Kheow, a unos 110 kilómetros al este de Bangkok.

El animal, afamado por su cara adorable y su carácter amistoso, ya predijo la victoria del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de noviembre de 2024.

El hipopótamo viral

El nombre Moo Deng se traduce del tailandés como 'Cerdo Saltarín'.

Es una hembra de hipopótamo pigmeo de 2 años.

Tras su nacimiento se convirtió en una sensación en internet.

Su fama traspasó fronteras y se plasmó en forma de emoticonos en las redes sociales

Además tiene su línea de productos promocionados por el zoo.

¿Qué predijo Moo Deng?

Este martes, Moo Deng predijo que las selecciones de Francia e Inglaterra disputarán la final del Mundial de fútbol, antes de que estas se enfrenten en semifinales a España y Argentina, respectivamente.

El hipopótamo eligió dos sandías decoradas con banderas de Francia e Inglaterra cuando se le presentaron como forma de preguntarle qué equipos competirán el próximo domingo por el título.

En una primera ronda, Moo Deng se dirigió de manera decidida hacia la fruta que simbolizaba el conjunto galo y obvió la que hacía referencia al español.

Y en la segunda, se acercó, si bien con menor convicción, hacia la sandía con la bandera inglesa.

Su compañero de charca engulló el manjar que representaba a Argentina, según imágenes difundidas por el zoo en redes sociales.

Mientras la fiabilidad de estas predicciones es infundada, otros animales previamente se han hecho famosos por sus habilidades en pronosticar resultados.

Entre los más famosos está el pulpo Paul, quien acertó en 2010 que España ganaría el Mundial de Sudáfrica.

Con información de EFE.

SPB