Reporte de Garitas Mexicali Hoy 14 de Julio del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy martes 14 de Julio

Garitas MexicaliFoto: N+

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Atención conductores: Garitas de Mexicali con esperas de hasta 50 min en carriles normales. SENTRI y Ready Lane más rápidos. Planifica tu cruce y sigue los reportes en vivo.

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