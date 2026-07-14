Exdirector de Pemex Sale de Prisión: Esto Pasó en la Audiencia de Víctor ‘N’ Hoy

La mañana de hoy, 14 de julio de 2026, se realizó la tercera audiencia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor “N”, quien fue detenido la semana pasada acusado de violencia familiar.

Durante el proceso, llevado a cabo en Morelos, se determinó el cambio de medida cautelar del exfuncionario.

La jueza de control que lleva la causa aceptó la medida de libertad condicional, por lo que el exfuncionario salió hoy de la cárcel. Ahora deberá firmar cada mes en el juzgado de Atlacholoaya.

Su defensa tendrá que presentar a la víctima —esposa de Víctor “N”— un plan de reparación del daño y ella decidirá si acepta o no.

Cabe señalar que María Felicia Jiménez —quien presentó la denuncia— no se presentó a la audiencia.

En un escrito, dijo ser acosada en redes sociales y por ello no pudo salir de casa, ante lo cual se analizará una audiencia privada y ella podría comparecer a distancia de manera virtual.

Al final la audiencia de este martes, Víctor “N” pidió hablar y ofreció una disculpa a su esposa; lo hizo voz entrecortada llorando.

El caso del exdirector de Pemex

Víctor “N” fue detenido el 9 de julio de 2026 por elementos de la Policía Ministerial en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX), acusado de violencia familiar.

Su esposa, María Felicia Jiménez, publicó un video de la agresión que sufrió por parte del exfuncionario en su casa, en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

Tras su detención, Víctor “N” fue ingresado al penal de Atlacholoaya, donde quedó a disposición de un juez de control.

El 13 de julio, durante audiencia, fue vinculado a proceso por violencia familiar dolosa, en contra de su esposa y su hijo de 6 años, pero se desestimó el delito de violencia vicaria.

La jueza que lleva el caso dio a conocer que María Felicia Jiménez entregó un escrito en el que otorgó perdón a su esposo.

Según el documento con el otorgamiento del perdón, lo hizo sin presión alguna y por el bienestar de su familia.

¿Quién es Víctor "N"?

Víctor "N" es un físico y maestro en Ingeniería Energética por la UNAM; cuenta con un doctorado en Economía de la Energía y posdoctorados en el Instituto de Economía y Política de la Energía, Francia, y en el Instituto Nacional de la Investigación Científica, Quebec, Canadá.

Ha sido profesor invitado en la Universidad de California en San Diego, en el Instituto de las Américas en California, y de universidades en Bolivia y Colombia.

También es profesor del Posgrado de Ingeniería de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

A lo largo de su trayectoria, ha sido asesor en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, en la Auditoría Superior de la Federación, en el Consejo de la Judicatura, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en varias dependencias gubernamentales.

También ha sido consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para la Organización Latinoamericana de Energía, OXFAM y también para la Iniciativa Climática México.

Es académico especializado en política energética, experto en temas como: economía y política de la energía, organización y regulación de las industrias de la energía, contratos, régimen fiscal, seguridad energética, transición energética, petróleo, gas natural, electricidad e integración energética en América del Norte.

Durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue director general de Pemex, cargo desde el que encabezó la estrategia de fortalecimiento de la empresa estatal y la política petrolera del gobierno federal. Se desempeñó en la petrolera estatal durante 19 meses, entre octubre de 2024 y mayo de este año.

Dejó su cargo semanas después de que se conociera que funcionarios de Pemex bajo su mando trataron de esconder un derrame de crudo proveniente de una plataforma de la paraestatal en las costas del Golfo de México.

Con información de Elizabeth Mavil, N+.

SPB