Exdirector de Pemex Sale de Prisión: Esto Pasó en la Audiencia de Víctor ‘N’ Hoy

En nueva audiencia, jueza aceptó la medida de libertad condicional del exdirector de Pemex

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
VIDEO | Momento Exacto en que Víctor ‘N’, Exdirector de Pemex, Sale de Prisión

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Víctor 'N', exdirector de Pemex, sale de prisión tras audiencia en Morelos. Acusado de violencia familiar, deberá firmar mensualmente en Atlacholoaya. ¿Qué sigue para él y su familia?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+