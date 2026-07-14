ICE Suspende Detenciones de Autos Durante Operativos Migratorios en EUA

La nueva medida se ordena luego de que agentes de ICE dispararon contra dos personas, en Texas y Maine

Protestas contra operativos de ICE en Maine, Estados UnidosProtestas contra operativos de ICE en Maine, Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

ICE bajo escrutinio: suspenden detenciones de autos tras disparos mortales en operativos, en Estados Unidos

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+