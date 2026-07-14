ICE Suspende Detenciones de Autos Durante Operativos Migratorios en EUA

Los oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) suspenderán temporalmente las detenciones de autos relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración en Estados Unidos de América (EUA), reportó la agencia de noticias Reuters hoy, 14 de julio de 2026.

De acuerdo con CNN, la orden está dirigida a los agentes de la División de Operaciones de Control y Expulsión, la rama de ICE encargada de la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, quienes deberán colaborar con "organismos asociados" cuando necesiten parar algún auto para realizar una detención.

Migrantes fallecidos a manos de ICE

La nueva medida migratoria se ordenó después de que agentes dispararon contra dos hombres en diferentes incidentes, con seis días de diferencia, luego de detenciones en Texas y Maine.

El cambio de política se produjo un día después de que un agente del ICE mató a un conductor en la ciudad de Biddeford, en Maine, a unos 24 kilómetros al sur de Portland.

La persona fallecida en un operativo de ICE, en Mine, fue identificada como un ciudadano colombiano, de 26 años de edad, con permiso de trabajo y número de Seguro Social.

En tanto, el senador de Maine, Andy King, explicó que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le dijo que el agente abrió fuego contra el joven colombiano después de que intentó usar su vehículo como arma contra los agentes que lo perseguían para deportarlo.

Se trataría del mismo argumento que ICE utilizó en enero de 2026, cuando un agente disparó contra la estadounidense Renée Good, en Minnesota, quien iba a bordo de su auto.

Asesinato de Lorenzo Salgado Araujo

Días antes del incidente en Maine, otro agente de ICE disparó contra el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, durante un operativo de detención, en Texas.

Por el caso de Lorenzo Salgado Araujo, el Gobierno de México presentó acciones legales para el esclarecimiento de la muerte del connacional, que de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estaba en Estados Unidos de forma irregular.

Con el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, suman 17 migrantes mexicanos fallecidos en acciones relacionadas con ICE, de las cuales, 14 han sido en centros de detención, según datos del Gobierno de México.

Con información de Reuters y EFE.

RMT