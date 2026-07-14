¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Así está el Nivel de Presas Este 14 de Julio 2026

El Sistema Cutzamala ha comenzado a registrar una tendencia de recuperación gradual en sus niveles de almacenamiento gracias a las lluvias de la temporada 2026. Te decimos cuánta agua tiene este importante sistema hídrico y el nivel de presas que lo conforman hoy, 14 de julio de 2026.

Este complejo hídrico se encarga de aportar el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México, abarcando zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por lo que es fundamental para la región, además su preservación garantiza el abastecimiento para millones de habitantes del Valle de México.

Después de haber enfrentado niveles críticos de disponibilidad en periodos anteriores, principalmente en 2024, los reportes actuales del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México y la Conagua indican una estabilización frente a la demanda de la población. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Nivel de presas del Sistema Cutzamala

De acuerdo con los datos más recientes, hasta el 30 de junio de 2026, el almacenamiento total del sistema ha alcanzado el 69.51% de su capacidad operativa.

En términos volumétricos, el conjunto de las presas del Cutzamala, Valle de Bravo, Villa Victoria y el Bosque, resguarda actualmente 543,918,000 millones de metros cúbicos, de una capacidad total instalada de 782,521,000 millones de metros cúbicos. Así se ubican sus niveles:

Valle de Bravo: Es el cuerpo de agua con el mayor porcentaje de llenado, operando al 77.51% de su capacidad, lo que se traduce en 305.695 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Presenta un almacenamiento del 64.20%, registrando igualmente un volumen de 119.247 millones de metros cúbicos.

El Bosque: Este embalse registra un 58.78% de su capacidad total, contando con 118.976 millones de metros cúbicos de agua almacenada.

El monitoreo constante de estos niveles es esencial para garantizar la continuidad del suministro en la región central del país durante el resto del año 2026.

Con información de N+

Rar