¿Cómo Está el Sistema Cutzamala Hoy? Así está el Nivel de Presas Este 14 de Julio 2026

Así está el nivel del Sistema Cutzamala y de las presas que lo conforman hoy, 14 de julio de 2026

Presa Valle de Bravo del CutzamalaPresa Valle de Bravo del Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Las lluvias de 2026 traen alivio al Sistema Cutzamala. Hoy, las presas alcanzan el 69.51% de su capacidad. ¿Qué implica esto para CDMX y Edomex? Descubre la situación actual.

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