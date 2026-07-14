Francotirador de la Vía Atlixcáyotl se Enfrenta a la Policía y Es Detenido en Puebla

Rafael "N" fue detenido luego de un operativo de la Policía Estatal en el Residencial Santa Fe de Lomas de Angelópolis.

Después de varias semanas de investigación encontraron al francotirador.Foto: FGE Puebla

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Rafael 'N', el temido francotirador de Puebla, fue capturado en Lomas de Angelópolis. Entérate de cómo la policía logró su detención tras un intenso operativo.

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