Francotirador de la Vía Atlixcáyotl se Enfrenta a la Policía y Es Detenido en Puebla

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron al presunto “Tirador de la Atlixcáyotl” en el Residencial Santa Fe de la zona de Angelópolis en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

El hombre fue identificado como Rafael “N”, de aproximadamente 65 años de edad, quien al momento de su detención no estaba solo e intentó agredir a los agentes ministeriales.

A pesar de tratar de evadir a los elementos policiacos, el hombre fue asegurado y puesto a disposición.

Fue detenido el francotirador de Vía Atlixcáyotl luego de un enfrentamiento con la policía

Para dar con el presunto responsable la Fiscalía de Puebla en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública llevaron diferentes actos de investigación, incluso, en dos ocasiones cerraron la Vía Atlixcáyotl para realizar peritajes.

Este martes por fin fue detenido el agresor que desde 2018 realizaba disparos a automóviles que transitaban por la vía carretera que conecta a puebla con los municipios de San Andrés Cholula, Santa Clara Ocoyucan y Atlixco.

Revelan detalles del operativo donde detuvieron a Rafael "N" en Puebla

El vicealmirante y secretario de seguridad pública, Francisco Sánchez González aseguró que hay 10 carpetas de investigación, y el implicado se movía en un vehículo sin placas.

El sujeto operaba en anonimato y con el factor sorpresa para realizar disparos en la Vía Atlixcáyotl de Puebla. Las autoridades confirmaron que hubo disparos en contra de los agentes que implementaron el operativo durante la madrugada de este martes.

Los ataques iniciaron desde abril sin denuncias, y fue hasta el mes de junio que un joven presentó denuncia por intento de homicidio.

Con información de N+

JAPR