Ataque Armado Deja Un Hombre Herido en Apodaca, Nuevo León; Hay Un Detenido

La mañana de este lunes 13 de julio se registró un ataque armado que dejó como saldo un hombre lesionado de gravedad en la colonia Noria Norte, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. La agresión a balazos se presentó en la calle Arenal y Lagos de Moreno y generó el despliegue de autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, al menos un sujeto armado arribó al sitio y disparó contra su objetivo, causándole dos heridas, una en el brazo izquierdo y otra en uno de sus ojos. Al lugar llegaron elementos de la Policía de Apodaca y agentes ministeriales, quienes confirmaron el ataque.

El el sitio encontraron al hombre herido por proyectil de arma de fuego, que fue víctima de la agresión armada. Mientras tanto, el estado de salud del lesionado es reportado delicado, según las autoridades de seguridad. Hasta el momento, no han dado a conocer su identidad.

Detienen a un sospechoso por ataque armado en Apodaca

En el sitio donde se registró el ataque armado contra el hombre fue detenido un sujeto señalado como sospechoso de la agresión. Elementos de la Policía Municipal de Apodaca llevaron a cabo la captura del presunto responsable de los hechos y fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para su investigación.

En el sitio, cruce de la calle Arenal y Lagos de Moreno, en la colonia Noria Norte, agentes ministeriales estuvieron recabando, evidencias y platicando con los vecinos de la zona para establecer cómo ocurrió la agresión. Las indagatorias de este hecho aún continúan en proceso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH