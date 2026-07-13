Ataque Armado Deja Un Hombre Herido en Apodaca, Nuevo León; Hay Un Detenido

Policías de Apodaca se movilizaron hasta la colonia Noria Norte por un ataque armado que dejó como saldo un hombre herido y un sospechoso detenido

Policía de Apodaca en colonia Noria NorteFoto: N+

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Ataque armado en Apodaca deja un herido grave y un detenido. La policía investiga el incidente en la colonia Noria Norte. Conoce los detalles de este caso.

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