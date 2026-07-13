La noche del pasado domingo, aproximadamente a las 10:45 de la noche, se registraron detonaciones por arma de fuego en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo en Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo a los primeros reportes, decenas de personas se encontraban en un convivio familiar, cuando entraron varias personas armadas disparando a los asistentes.

Ataque conmociona a asistentes al festejo y vecinos de la zona

Los hechos causaron conmoción en los testigos que se encontraban en el lugar, por lo que algunas personas pidieron apoyo de las autoridades al número de emergencias 911.

Respondiendo distintas unidades de corporaciones como, Policía Municipal, Bomberos, Amper, Cruz Roja, autoridades estatales y federales, entre otras, quienes resguardaron la zona.

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Al llegar al lugar, paramédicos brindaron atención médica a seis personas lesionadas por arma de fuego, trasladando a dos personas de manera urgente a un hospital.

Gobierno municipal alertó por medio de un comunicado de los hechos

Mientras que 4 víctimas perdieron la vida dentro del domicilio, hecho que se le notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para que acudiera a realizar las indagatorias pertinentes.

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El gobierno municipal de Pénjamo lanzó un comunicado en el cual señala que la zona quedaría acordonada para que se realizaran las labores necesarias de seguridad y rescate.

Hasta el momentos se desconocen las identidades de las víctimas fatales, así como su relación entre ellos y el motivo del ataque armado.