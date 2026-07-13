Cuatro Muertos y Dos Heridos Dejó un Ataque en un Convivio Familiar en Pénjamo

El domingo por la noche se registró un ataque armado dentro de un domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo de Pénjamo, dejando a 4 muertos y 2 heridos, se investigan los hechos.

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Impactante ataque armado en Pénjamo deja 4 muertos y 2 heridos en un convivio familiar. Las autoridades investigan los hechos. ¿Qué sucedió en la colonia Miguel Hidalgo?

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