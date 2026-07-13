Ataque Armado Deja a un Hombre y una Mujer Sin Vida al Interior de una Casa en Puebla

Sujetos armados asesinaron a balazos a dos personas al interior de un domicilio ubicado en la Avenida Nacional de la colonia La Popular de Puebla.

Ataque armado en la Avenida Nacional de Puebla deja dos muertos.Foto: Ozair Viveros

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Doble homicidio en Puebla: un hombre y una mujer fueron baleados en su domicilio. Las autoridades buscan pistas para esclarecer el caso.

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