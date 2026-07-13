Ataque Armado Deja a un Hombre y una Mujer Sin Vida al Interior de una Casa en Puebla

La mañana de este 13 de julio, se registró un ataque armado al interior de una vivienda ubicada en la Avenida Nacional de la colonia La Popular en la ciudad de Puebla, el cual dejó como saldo dos personas sin vida.

Momentos de tensión se vivieron al sur de la capital poblana luego de escuchar las detonaciones de arma de fuego, vecinos de la zona reportaron el hecho en la zona limítrofe con la colonia Vicente Guerrero al número de emergencias 9-1-1.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron para confirmar la balacera, en ese momento se percataron que un domicilio había sido irrumpido; En el lugar se encontraban dos personas sin aparentes signos vitales.

Investigan balacera que dejo dos muertos en la Avenida Nacional de Puebla

Las autoridades competentes confirmaron que un hombre y una mujer habían muerto tras ser atacados a balazos por lo que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron para llevar acabo las diligencias correspondientes.

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Tras los hechos ocurridos en la Colonia La Popular, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/1IrFwuVXEB — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 13, 2026

El cuerpo de las dos personas fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para llevar acabo la necropsia de ley y tratar de obtener huellas o puntos claves para dar con los responsables de este doble homicidio. Autoridades ministeriales abrirán una carpeta de investigación para dar con el móvil de este ataque y que se haga justicia por este crimen.

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Sujeto ataca a balazos a la casa de su expareja en Tlaxcala

Un hombre fue detenido luego de disparar contra la vivienda de su expareja sentimental en la comunidad de Texcacoac, perteneciente al municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

El ataque, fue captado por cámaras de videovigilancia, y permitió documentar el momento en que el agresor abre fuego contra el inmueble.

El sujeto llegó a bordo de un automóvil blanco, se detuvo frente al domicilio ubicado en la calle Manuel Nava y realizó varias detonaciones de arma de fuego contra el portón, para después escapar del lugar.

Tras el reporte al 911, policías municipales implementaron un operativo de búsqueda y, minutos después, ubicaron el vehículo, al marcarle el alto, el conductor admitió que portaba un arma de fuego y, al no poder acreditar su portación legal, fue detenido.

Cabe destacar que presentaba intoxicación etílica grado III; Además, habría confesado ser el responsable de las detonaciones contra la casa de su expareja, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá la situación jurídica.

Con información de N+

MCS