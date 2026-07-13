Capturan a Mujer Narcomenudista durante Cateo en la Ciudad de Puebla

En un operativo interinstitucional, fue desarticulado un punto de narcomenudeo en la colonia El Porvenir de Puebla capital, y fue detenida una mujer en posesión de sustancias ilícitas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutó un cateo en un domicilio que permitió detener a Gloria Clara "N".

Detectan punto de venta de droga en Colonia El Porvenir de Puebla

Con datos recabados, agentes investigadores obtuvieron la autorización judicial correspondiente y, el 10 de julio de 2026, llevaron a cabo la diligencia de cateo con apoyo de autoridades federales y estatales.

Durante la intervención fueron aseguradas diversas bolsas con características similares a sustancias prohibidas.

47 bolsas de cristal

19 bolsas de cocaína

43 envoltorios con heroína

135 envoltorios de piedra

1 bolsa con hierba seca de marihuana

1 báscula gramera

355 pesos en efectivo.

Fiscalía de Puebla desarticula punto de narcomenudeo en Puebla capital

El modus operandi consistía en usar un domicilio particular como punto discreto para la distribución y comercialización de estupefacientes, con operación permanente en la zona.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal, ejecutó un cateo en la colonia El Porvenir, en el municipio de Puebla, que permitió detener a Gloria Clara N. y asegurar diversas… pic.twitter.com/3DmgbeU0AM — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 12, 2026

La mujer detenida, el inmueble y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

Con información de N+

JAPR