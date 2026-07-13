Capturan a Mujer Narcomenudista durante Cateo en la Ciudad de Puebla

El modus operandi consistía en usar un domicilio particular como punto discreto para la distribución y comercialización de estupefacientes.

La mujer fue capturada durante el cateo en Colonia El Porvenir.Foto: FGE Puebla

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Desmantelan punto de narcomenudeo en Puebla: Detienen a mujer con heroína, cristal y marihuana. Operativo conjunto de Fiscalía y fuerzas federales en El Porvenir. Conoce los detalles.

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