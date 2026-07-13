Perdidos en el Ajusco: Rescatan a Varias Personas Extraviadas en Parque de Tlalpan

Esto es lo que se sabe sobre el rescate de un grupo de personas que se extravió en el Ajusco

Pico del Águila, en el Ajusco, CDMXPico del Águila, en el Ajusco, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Rescate en el Ajusco: Autoridades salvan a tres personas extraviadas en el Parque de Tlalpan. Conoce cómo fue el operativo y las recomendaciones para evitar incidentes.

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