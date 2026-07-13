Perdidos en el Ajusco: Rescatan a Varias Personas Extraviadas en Parque de Tlalpan

Autoridades de la Ciudad de México informaron hoy, 13 de julio de 2026, que un grupo de personas se extravió en el Parque Nacional del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, quienes ya fueron rescatados.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló este lunes que autoridades de rescate establecieron un dispositivo de búsqueda y localizaron a una mujer y dos hombres, que se extraviaron en el Ajusco, al sur de CDMX.

De acuerdo con la SSC, el operativo de búsqueda se estableció ante el reporte de que varias personas estaban extraviadas en la zona boscosa del Ajusco.

Así fue el operativo de búsqueda y rescate en el Ajusco

En el operativo participaron elementos de las Policías sectoriales, en coordinación con la Policía Auxiliar (PA) y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes evaluaron el terreno y armaron un plan de búsqueda, con cuadrillas para realizar recorridos en distintos puntos del Parque Nacional Ajusco.

Luego de varios minutos de búsqueda y de descenso, los rescatistas localizaron a una mujer y a dos hombres, quienes fueron resguardados y llevados a una zona segura, donde los paramédicos del ERUM les realizaron una valoración médica general y los diagnosticaron estables, pero con deshidratación.

La mujer presentó niveles bajos de glucosa y señaló tener hambre y mareos, por lo que fue trasladada a un hospital para su atención médica especializada y así descartar algún otro padecimiento.

Autoridades rescatan a 3 personas en el Ajusco. Foto: SSC

Por este tipo de casos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pidió, a quienes acudan a zonas boscosas o de alta montaña, tomar las siguientes previsiones:

Informar a sus familiares ubicación y horario estimado de regreso.

Evitar alejarse de los senderos.

Llevar suficiente agua, alimentos, batería externa para el teléfono celular, ropa abrigadora e impermeable y calzado adecuado para terrenos resbalosos, para reducir riesgos, especialmente durante la temporada de lluvias.

RMT