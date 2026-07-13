Tormenta Tropical Elida, a la Vista: ¿Qué Día de Esta Semana se Puede Formar el Ciclón?

Continúan las lluvias en gran parte del país y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó hoy, 13 de julio de 2026, por la posible formación de un nuevo ciclón, en el Pacífico; aquí te damos los detalles de la que podría ser la siguiente tormenta tropical Elida.

¿Cómo va la temporada de huracanes 2026?

Hasta el momento, no se ha formado ningún huracán en costas del Pacífico ni del Atlántico.

En el Pacífico, se han formado las tormentas tropicales Amanda, Boris, Cristina y Douglas, y en el Atlántico, solo Arthur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico, de los cuales, 4 o 5 podrían convertirse en huracán categoría 3, 4 o 5.

Mientras que en el Atlántico, se esperan entre 11 y 15 ciclones tropicales, de los cuales, 1 o 2 serían huracán de categoría 3, 4 o 5.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en México del 13 de Julio 2026 con Raquel Méndez: Posibles Ciclones en el Pacífico

¿Cuándo se podría formar la tormenta tropical Elida?

En el reporte meteorológico de hoy, la Conagua detalló que una zona de baja presión, ubicada al sur de Guerrero, asociada a la onda tropical 18, incrementó a 60% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene el 90%, en 7 días.

De acuerdo con la Conagua, la zona de baja presión se localiza a 595 kilómetros (km) al sur de Técpan de Galeana, Guerrero, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevé que la onda tropical 18 sea absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, la cual podría convertirse en un nuevo ciclón tropical este martes, 13 de julio de 2026.

Según el pronóstico del tiempo del SMN, los desprendimientos nubosos del posible ciclón tropical mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte del país, con posible caída de granizo en estados del norte, occidente y centro de México.

Según la agenda de la temporada de ciclones 2026 del SMN, la siguiente tormenta tropical se llamaría Elida.

Zonas de baja presión bajo vigilancia, en el Pacífico

Además, en el Pacífico también se formó otra zona de baja presión al suroeste de la Península de Baja California, con 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico, en 48 horas, y en 7 días.

La segunda zona de baja presión se localiza a 2,250 km al suroeste de Punta Eugenia, en Baja California Sur, y se desplaza hacia el oeste-noroeste, “muy lejos de costas mexicanas”, señaló la Comisión Nacional del Agua hoy.

La Conagua también mencionó que se prevé la formación de otra zona de baja presión al sur de las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, con 60% de probabilidad para desarrollo ciclónico, en 7 días.

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RMT