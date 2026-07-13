Tormenta Tropical Elida, a la Vista: ¿Qué Día de Esta Semana se Puede Formar el Ciclón?

Aquí te damos los detalles de lo que podría ser la nueva tormenta tropical Elida, en el Pacífico

Efectos de la tormenta tropical Raymond en Acapulco, Guerrero.Efectos de la tormenta tropical Raymond en Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Alerta! La tormenta tropical Elida podría formarse pronto en el Pacífico. Conagua reporta zona de baja presión con potencial ciclónico. ¿Qué significa esto para México? Descúbrelo.

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