¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 13 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del clima con el meteorólogo Mauro Morales.

Monterrey por las mañanasFoto: N+

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¿Cómo estará el clima en Nuevo León hoy? Monterrey amanece nublado con 23°C y podría haber chubascos aislados. Descubre más sobre la Canícula y el pronóstico de Mauro Morales.

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