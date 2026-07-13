¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León Hoy 13 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Monterrey amanece con temperaturas de 23° a 24°C en la zona metropolitana, con cielo nublado y buena calidad del aire. Para el resto del día se esperan condiciones de cielo nublado a medio nublado, con algunas probabilidades de precipitación durante la tarde; incluso, podría presentarse algún chubasco aislado. Las temperaturas máximas estarán entre los 32° y 33°C, con un 24% de probabilidad de lluvia.

Para el resto de la semana se prevén condiciones de cielo nublado a partir del miércoles, con temperaturas máximas alrededor de los 33°C y una probabilidad de lluvia menor al 20%, a pesar de los días nublados. Además, estaríamos entrando en la primera semana de la Canícula.

Durante la siguiente semana, las temperaturas máximas podrían incrementarse hasta los 37°C, de manera coincidente con este periodo caracterizado por el calor intenso y las escasas lluvias.