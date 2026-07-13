¿Habrá Tormenta Hoy en CDMX? Así, el Pronóstico de Lluvias Fuertes y Granizo

La SGIRPC dio a conocer cómo será el pronóstico de lluvias para este lunes y en dónde se registrarán

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Venustiano Carranza | Lizandro González GuerreroAfectaciones en CDMX tras fuertes lluvias. Foto: N+

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