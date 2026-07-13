¿Habrá Tormenta Hoy en CDMX? Así, el Pronóstico de Lluvias Fuertes y Granizo

Hoy, 13 de julio de 2026, habrá tormentas en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos el pronóstico del clima con lluvias fuertes y granizo y te indicamos a partir de qué hora comenzarán.

En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que habrá lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Guanajuato: Pronóstico Matutino del Lunes 13 de Julio del 2026

¿A qué hora lloverá en CDMX este 13 de julio?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las primeras lluvias podrían presentarse alrededor del mediodía; sin embargo, el periodo de mayor intensidad se espera entre las 14:00 y las 19:00 horas.

El boletín meteorológico señala que las lluvias de mayor intensidad se registrarán principalmente en las alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México. En el resto de la capital también existe probabilidad de lluvias ligeras y chubascos aislados.

En el pronóstico general, se prevé un ambiente cálido a caluroso durante el día, con cielo de medio nublado a nublado con:

Temperatura máxima de 24 °C.

Temperatura mínima de 14 °C.

Vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h.

Acumulados de lluvia de 15 a 29 milímetros.

FBPT