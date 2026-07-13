¿Habrá Tormenta Hoy en CDMX? Así, el Pronóstico de Lluvias Fuertes y Granizo
La SGIRPC dio a conocer cómo será el pronóstico de lluvias para este lunes y en dónde se registrarán
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La SGIRPC dio a conocer cómo será el pronóstico de lluvias para este lunes y en dónde se registrarán
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Hoy, 13 de julio de 2026, habrá tormentas en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos el pronóstico del clima con lluvias fuertes y granizo y te indicamos a partir de qué hora comenzarán.
En ese sentido, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indicó que habrá lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones.
De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las primeras lluvias podrían presentarse alrededor del mediodía; sin embargo, el periodo de mayor intensidad se espera entre las 14:00 y las 19:00 horas.
El boletín meteorológico señala que las lluvias de mayor intensidad se registrarán principalmente en las alcaldías del sur y poniente de la Ciudad de México. En el resto de la capital también existe probabilidad de lluvias ligeras y chubascos aislados.
En el pronóstico general, se prevé un ambiente cálido a caluroso durante el día, con cielo de medio nublado a nublado con:
Temperatura máxima de 24 °C.
Temperatura mínima de 14 °C.
Vientos de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 km/h.
Acumulados de lluvia de 15 a 29 milímetros.
FBPT