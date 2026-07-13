Video del Incendio en Tailandia: Momento en que Fuego Sale de Bar en Bangkok

Un devastador incendio dejó saldo de al menos 27 muertos y 63 heridos en un bar de Bangkok, Tailandia, la madrugada de este lunes 13 de julio de 2026, y ahora la Policía investiga si la obstrucción de dos puertas impidió la evacuación de parte de los clientes.

El incendio ocurrió en una cervecería de Na Padprao , al norte de la capital tailandesa.

Alrededor de las 00:26 horas, los servicios de bomberos habían logrado controlar el incendio.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, quien acudió a la zona, informó que 27 personas murieron y que varios heridos habían sido trasladados al hospital.

Video del incendio

En redes sociales, agencias y público en general compartieron videos del incendio, en los que se pudo ver cómo el fuego salía del bar.

Por estos hechos, la Policía de Tailandia inició una investigación para determinar si la obstrucción con varios objetos de dos de las puertas del bar impidió la evacuación y derivó de una posible negligencia penal por parte de los responsables del local.

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El general Kitthrath Punpect, director de la Policía tailandesa, detalló que dos puertas traseras del bar presentaban "riesgos críticos" durante la emergencia.

Una de las salidas, ubicada cerca de la zona de los baños, a la que huyó mucha clientela en busca de refugio y agua -presume la Policía-, estaba obstruida por mesas y jaulas.

Además se investiga si estaba cerrada con llave, lo que podría conllevar responsabilidad penal para los propietarios o gerentes del bar.

La otra puerta trasera, corrediza y situada junto a la cocina del local, que operaba con licencia legal, según las autoridades, tampoco pudo utilizarse, pues carecía de manija y estaba ubicada en un pasillo estrecho "gravemente bloqueado por taquillas y estanterías".

27 víctimas mortales

Según la información oficial, la mayoría de las 27 víctimas mortales perdieron la vida debido al humo y no abrasados por las llamas.

Las autoridades presumen que el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado en el techo, lo que habría generado la intensa llamarada filmada por testigos y ampliamente difundida en redes sociales.

El equipo forense por su parte, centró sus pesquisas en un punto del bar en el que se hallaron "elementos decorativos, iluminación o materiales insonorizantes altamente inflamables", posible foco de las primeras llamas.

También se investiga si explotaron bombonas de gas butano que había en la cocina, así como cuáles eran los protocolos de emergencia y las medidas de seguridad del local.

Con información de EFE.

SPB