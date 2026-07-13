Video del Incendio en Tailandia: Momento en que Fuego Sale de Bar en Bangkok

Hasta el momento se reportan 27 muertos y 63 heridos por un incendio en un bar de Tailandia

Agentes de la policía forense tailandesa examinan el lugar de un incendio en un bar de Bangkok. Foto: EFEAgentes de la policía forense tailandesa examinan el lugar de un incendio en un bar de Bangkok. Foto: EFE

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Impactante incendio en un bar de Tailandia: 27 muertos y 63 heridos. ¿Fallas de seguridad? La policía investiga obstrucciones en las salidas de emergencia.

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