Motociclista Pierde la Vida en Accidente sobre Carretera Transpeninsular Tijuana-Rosarito

Un motociclista perdió la vida la mañana de este lunes tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera Transpeninsular Tijuana-Playas de Rosarito, a la altura del cruce con la calle Gobernador Lugo.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia, sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía realizó las diligencias en el lugar

Tras el accidente, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para llevar a cabo el procesamiento de la escena e iniciar las investigaciones que permitan determinar cómo ocurrió el percance.

Como parte de las diligencias, una parte de la vialidad permaneció cerrada a la circulación, lo que ocasionó afectaciones al tránsito vehicular en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del motociclista ni las circunstancias que originaron el accidente.

Información Carolina Vázquez

APG