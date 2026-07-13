Motociclista Pierde la Vida en Accidente sobre Carretera Transpeninsular Tijuana-Rosarito

El incidente ocurrió a la altura del cruce con la calle Gobernador Lugo, la vialidad permaneció parcialmente cerrada

Muere Motociclista en Carretera Transpeninsular de TijuanaFoto: N+

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Accidente fatal en la carretera Transpeninsular de Tijuana deja a un motociclista sin vida. Autoridades cierran parcialmente la vialidad. Conoce más.

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