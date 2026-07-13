Un hombre falleció tras un ataque de un enjambre de abejas la mañana del domingo en la comunidad de San Miguel de las Carpas en Acámbaro.

Cuerpos de rescate llegaron al lugar ubicado a unos metros de la carretera Acámbaro-Tarandacuao para rescatar al hombre, pero ante la agresividad de los insectos no podían hacer el rescate.

Bomberos también fueron atacados por las abejas

Ya que también fueron atacados lo que les impidió bajarse de los vehículos en los que llegaron a responder el reporte.

Minutos después de su llegada, los bomberos fueron quienes con equipo especializado pudieron ingresar a una de las galeras o ladrilleras, donde se presentó el ataque y rescatar el cuerpo ya sin vida.

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La zona tuvo que ser acordonada y resguardada hasta la llegada de autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes se encargaron de realizar las indagatorias pertinentes.

Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO), fueron los encargados de levantar el cuerpo de la víctima, para trasladarlos a Guanajuato, Capital a que le realicen la necropsia de ley. La identidad del fallecido aún no se ha dado a conocer, ni los motivos por los que fue atacado por las abejas.

En León se retiran de 5 a 6 panales por día en la temporada de lluvias

En tanto, en el municipio de León se atiende el retiro de 5 a 6 panales por día en temporada de lluvias, además de tener el registro de tres ataques sin grandes consecuencias, el más reciente ocurrido el sábado en Valle de Señora.

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Mientras que el 9 de julio en Guanajuato Capital se realizó el retiro seguro de dos enjambres de abejas en Tepetapa y la Alhóndiga de Granaditas. El cual ya fue retirado en su totalidad.

En el puente de Tepetapa, debido a las condiciones de su ubicación, los trabajos se prolongaron para concluir el retiro del panal de manera segura y sin poner en riesgo al personal ni a la población.

Autoridades de rescate recomiendan no acercarse a enjambres o panales de abejas y reportar cualquier situación al número de emergencias 911.