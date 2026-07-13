Enjambre de Abejas Ataca y Mata a un Hombre en San Miguel de Las Carpas en Acámbaro

Un hombre falleció después de haber sido atacado por un enjambre de abejas, a pesar de la presencia de bomberos, la agresividad de los insectos evitaron poder rescatarlo con vida.

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Impactante tragedia en San Miguel de Las Carpas: un hombre muere tras ataque de abejas. Bomberos intentaron rescatarlo, pero la agresividad de los insectos lo impidió. Conoce más sobre este caso.

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