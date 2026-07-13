Internos del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez Realizan Trabajos de Construcción en el Penal

La mañana de este lunes 13 de julio, personas privadas de la libertad de baja peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 3, ubicado en la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez, participaron en trabajos de remodelación y ampliación del penal.

Desde temprana hora se observó a los internos realizando labores de construcción de una barda en el exterior del inmueble, en un área que anteriormente era ocupada por el Cereso Femenil No. 2 y que ahora será incorporada al penal varonil con el objetivo de reducir la sobrepoblación.

Buscan Ampliar la Capacidad del Cereso No. 3

De acuerdo con la información proporcionada en el lugar, se prevé que las obras concluyan a finales de 2026. Actualmente, el Cereso No. 3 alberga aproximadamente a 4 mil 500 personas privadas de la libertad.

Durante los trabajos, los internos portaban uniforme color naranja, además de sombreros y gorras para protegerse de las altas temperaturas que se registran en Ciudad Juárez. En todo momento permanecieron bajo la supervisión de agentes del Sistema Penitenciario para garantizar la seguridad.

Internos Reciben Remuneración por su Trabajo

Autoridades también informaron que varios de los internos que participan en estas labores colaboraron anteriormente en la construcción del Cereso Femenil No. 2 ubicado en la colonia Carlos Chavira.

Asimismo, señalaron que el Gobierno del Estado les otorga una remuneración económica por estos trabajos, recurso que pueden destinar al apoyo de sus familias o a la compra de artículos de higiene personal, medicamentos y otros productos autorizados dentro del centro penitenciario.