Internos del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez Realizan Trabajos de Construcción en el Penal

Internos de baja peligrosidad realizan trabajos de construcción en el Cereso No. 3 para contribuir a reducir la sobrepoblación del penal

Buscan Ampliar la Capacidad del Cereso No. 3Foto: N+

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Internos de baja peligrosidad en Ciudad Juárez amplían el Cereso No. 3 para reducir la sobrepoblación. Trabajos concluirán en 2026.

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